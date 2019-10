¿Michelle Soifer se va del país? Cantante se cansó de las críticas

Michelle Soifer continúa en carrera en el reality “El artista del año”, producción de Gisela Valcárcel. Harta de las críticas, la amiga de Coto Hernández dejó un curioso mensaje en su perfil autorizado de Instagram, donde generó más de una interrogante.

¿Se va de Perú? “¡Creo que logré muchas cosas lindas durante todo este tiempo! Y es hora de volar ....”, se lee parte de las líneas que escribió la ‘Sol’ en sus redes sociales.

Esto se dio luego que Gisela Valcárcel le recriminara a Michelle Soifer- en una pasada edición de “El artista del año”- por no escuchar los consejos que ella y los miembros del jurado le dieron. Hace un día (10 de octubre), la cantante dejó un extenso mensaje para explicar lo que le hace feliz en la vida y lo que le depara el destino.

PUEDES VER Jair Mendoza echa a Michelle Soifer al revelar que tuvieron más que una amistad

“Esta fue la primera vez que bailé en la pista después de 5 meses de estar fuera de TV (...) Me sentí muy nerviosa, pero una vez que comenzó la música lo disfruté tanto y hoy sigo haciendo lo que más me gusta y para lo que nací: la música. Quizá sea mala en algunas cosas, pero en lo mío soy buena . Y siento que en mi país ya di lo suficiente. Llevo 11 años trabajando en televisión , entreteniendo a las personas que me siguen y aguantando el llamado ‘precio de la fama’”, escribió la exparticipante de “Esto es Guerra”.

Luego de esta publicación, diversos usuarios y seguidores de Michelle Soifer se pronunciaron en la sección de comentarios del post en mención.

“Jazmín Pinedo si que llego más lejos que tú sin hacer tanto escándalo”, “¿Michelle a dónde irá tu alma, arriba o abajo?”, “No te vayas antes de la final”, “Tienes nuestro apoyo”, “Siempre te apoyaremos, mi Michi bella”, se leen algunos textos.

Hasta el momento, la participante de “El artista del año” no ha afirmado si realmente tiene pensando en dejar Perú o solo se trata de una reflexión por todo lo que está viviendo.

Coto Hernández responde a Michelle Soifer tras felicitarlo por su onomástico

La cantante Michelle Soifer le dedicó unas líneas a Coto Hernández por su cumpleaños y el costarricense le responde.

“¡Feliz cumpleaños! Pásala lindo, sabes que te quiero mucho y aquí siempre estaré para ti. Ya nos veremos para celebrar tu cumple y romper la dieta .... Que Dios te llene de bendiciones y sigue siendo ese chico alegre y talentoso que tanto agrada a todo el mundo ¡Feliz cumpleaños!”, escribió la ‘Sol’.