Lollapalooza Chile 2020: We The Lion en lista de artistas confirmados

El Lollapalooza Chile 2020 está cada vez más cerca y todo va quedando listo. El pasado 10 de octubre, la organización del festival anunció la lista completa de artistas confirmados para esta nueva edición.

Guns N’ Roses, Gwen Stefani, Lana Del Rey, Travis Scott, The Strokes, entre otros destacados nombres de la escena musical mundial han sido confirmados como parte del Lollapalooza 2020, el cual celebrará 10 años como el festival musical más importante de Chile.

El Lollapalooza Chile 2020 tendrá lugar en el Parque O’ Higgins de Santiago del 27 al 29 de marzo y ya cuenta con varias zonas agotadas. En esta ocasión, la organización del festival apuesta por la diversidad y contraste entre géneros musicales como el rock, pop, trap, eletrónica, pop, fusión, entre otros.

En total, son más de 100 artistas internacionales y nacionales entre los que destacan bandas y solistas. La cartelera oficial, que fue anunciada el último jueves 10 de octubre, está encabezada por estrellas de renombre como Guns N’ Roses, Lana Del Rey, Gwen Stefani, Travis Scott y The Strokes, quienes también se presentarán en la edición argentina del festival.

Gwen Stefani es una de las artistas que encabeza la lista de cantates confirmados para el Festival Lollapalooza Chile 2020. Créditos: Got Celeb.

La música electrónica es parte indispensable de cualquier festival de renombre mundial. Dentro del Lollapalooza Chile 2020 esta categoría la lideran artistas como Martin Garrix, reconocido como uno de los mejores DJ’s del mundo y el holandés Armin Van Burren con una trayectoria de más de dos décadas.

El pop será representado por Gwen Stefani, una de las figuras más populares de este género entre los años 90 y 2000, quien interpretará éxitos como ''Hollaback Girl'', ''Hey Baby'', ''Don’t speak'', entre otros. A ella se unirá el músico británico James Blake, la estadounidense Lana Del Rey, Rita Ora y la inglesa Charli XCX.

Los artistas nacionales también estarán presentes en el Lollapalooza Chile 2020. Es el caso de Cami, Princesa Alba, Denise Rosenthal, Javiera Mena y Camila Moreno, voces femeninas que representan géneros variados como pop, folklore, reggaetón y trap. A ellas se une Slowkiss, Dulce y Agraz, Catana, Pablo Chill-E, Pánico y el exlíder de la banda La Ley, Beto Cuevas, quien actuará por primera vez en el festival.

Se unen a la lista, que ya ha sido publicada en la web oficia del festival, nombres como Mala Rodríguez, cantante española que fusiona el rap y el flamenco, Cultura Profética, íconos del reggae latinoamericano y We The Lion, la primera banda peruana que actuará en el Lollapalooza Chile. Ellos presentarán éxitos como ‘'Found love'’,''So fine'' y ''Move Along'' y canciones de su última producción ''Kismet''.

En 2020, la banda peruana de indie folk We The Lion será la primera agrupación nacional en presentarse en el Lollapalooza Chile. Créditos: Lollapalooza Chile.