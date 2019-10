Jennifer Aniston contra Marvel: Actriz no quiere más superhéroes en Hollywood

Sabe lo que no quiere en su carrera. Las declaraciones del director de cine Martin Scorsese en contra de las películas de superhéroes que presenta Marvel Studios ha provocado la reacción de la talentosa actriz Jennifer Aniston.

En una entrevista que le realizaron en la revista Variety, la famosa actriz de Hollywood Jennifer Aniston manifestó su rechazo a los contenidos que presenta Marvel en la pantalla grande.

Jennifer Aniston contra Marvel y las películas de superhéroes. Fuente: Variety

PUEDES VER Jennifer Aniston confiesa haber sido una víctima más de Harvey Weinstein

Pese a que en un primer momento ella tuvo el interés de pertenecer a la UCM, ahora su decisión es otra, ya que no quiere actuar en una pantalla verde.

“No fue hasta hace un par de años cuando estos servicios de streaming comenzaron a explotar con tal cantidad de calidad, entonces pensé : ‘Wow, eso es mejor que lo que acabo de hacer’. Y entonces estás viendo lo que está disponible y está disminuyendo y disminuyendo excepto en grandes películas de Marvel. Cosas que no me piden que haga o que acaso realmente me interese vivir en una pantalla verde”.

La sitio especializado en el séptimo arte ‘Fotogramas’ comentó que la decisión de Jennifer Aniston de criticar y mostrarse en contra de las películas de Marvel es porque nunca recibió una llamada para que formara parte de su elenco de actores.

Esta era digital que se hace más fuerte en Hollywood no sería del agrado de la actriz, quien ha expresado su rechazo y ha pedido que regrese el “cine clásico” a todas las pantallas.

“Creo que a todos nos gustaría que la era de Meg Ryan volviese. Solo pienso que sería bonito entrar al cine y sentarnos cómodos. Creo que deberíamos tener un resurgimiento".

Martin Scorsese fue el primero en criticar las películas de Marvel, recibiendo una inmediata respuesta de Robert Downey Jr., quien no dudó en defender la presencia de superhéroes en el cine.