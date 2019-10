Conoce detalles de la trágica muerte de Gilda [FOTOS]

La cantante argentina de cumbia Miriam Alejandra Bianchi, más conocida como Gilda, habría cumplido este viernes 11 de octubre 58 años. Sin embargo, su voz se apagó cuando su carrera empezaba a despegar.

Canciones como “Ámame suavecito”, “Corazón valiente”, “Corazón herido”, “Tu cárcel”, “Fuiste”, “No me arrepiento de este amor”, fueron los temas más conocidos de la desaparecida artista que, tras su muerte, quedaron para siempre en los corazones y recuerdos de sus miles de seguidores que, hasta el día de hoy, lloran su partida.

El 7 de septiembre de 1996, en pleno auge de su carrera musical, Gilda, quien se convirtió en una de las artistas más importantes de la música popular argentina, dejó de existir a causa de un terrible accidente automovilístico, cuando se dirigía a dar un concierto en la provincia Entre Ríos del país gaucho.

¿Cómo se produjo la desgracia? Un camión embistió al vehículo donde viajada la artista a la altura del kilómetro 129 de la Ruta Nacional 12.

En dicha tragedia también murieron su hija Mariel, de 15 años, su madre Tita, tres de sus músicos y el conductor del bus. Además, otras doce personas resultaron heridas, entre ellos su exesposo.

Tras su muerte, los fieles seguidores de Gilda quedaron consternados y, desde antes de partir de este mundo, muchos pensaban que era una santa por supuesamente haber realizado milagros. Debido a esto existe un santuario en su honor en el lugar donde ocurrió el accidente, en el cual también se conserva el bus donde viajaba la artista.

¿Dónde descansan los restos de Gilda?

Los restos de la cantante están sepultados en la tumba № 3635 de la galería 24, en el Cementerio de la Chacarita de la ciudad de Buenos Aires.

Las últimas palabras de Gilda

Cuando se cumplieron dos décadas de la muerte de Gilda, Juan ‘Toti’ Giménez, su expareja y representante, contó, por primera vez, cuáles fueron las palabras que pronunció la famosa intérprete minutos antes del terrible accidente.

"Ella se acercó a mí y me dijo que me vaya a descansar, así por la mañana nos tomábamos unos mates. Eso fue lo único que recuerdo porque cuando me desperté estaba en el hospital", expresó el hombre durante una entrevista.

El sufrimiento de Gilda

Una vez que Gilda dejó este mundo, salieron a la luz los estragos que sufrió su cuerpo por las constantes presentaciones, que la llevó por algunos países de América Latina en la década de los 90 como Bolivia y Perú.

A un año de su muerte, la revista Ahora señaló que la artista “había comenzado a sufrir seriamente alergias que no la dejaban tranquila (...) Tenía severos problemas renales y un raro mal que le afectaba los pies: se llenaban de llagas y sangraban al punto de convertir en un suplicio tener que estar parada. Sin embargo en los shows nadie se enteraba de sus dificultades. Pero en el micro, entre una actuación y otra, tenía que cambiarse las medias y los zapatos para que no se notasen las manchas de sangre”, compartió el magazín en noviembre de 1997.