¿Exceso de retoque? Conoce todas las cirugías que Danna Paola se hizo en el rostro

Danna Paola, la protagonista de ‘Élite’, ha recibido un sinfín de comentarios en sus últimas publicaciones de Instagram debido a su exceso de retoques para mejorar su aspecto. A pesar de su corta edad, la actriz viene experimentando drásticos cambios de apariencia.

Una imagen de la cantante en la mencionada red social ha puesto en evidencia las diversa operaciones en su rostro. En la cuenta de Instagram “Belleza creada”, se mostró la transformación de la mexicana durante los últimos años.

El portal "La Verdad" hizo un análisis de los retoques faciales de la actriz, nombrándolas y detallando en qué consisten. Para recordar, someterse a distintas prácticas quirúrgicas a una corta edad, puede poner en riesgo la salud.

Captura de Instagram.

¿A qué cirugías se habría sometido Danna Paola?

Una de ella es la Bichectomía, una técnica que consiste en la extracción de las llamadas ‘bolsas de Bichat’, unas glándulas de tejido graso que se encuentran en las mejillas. Al removerlas, se consigue afinar y estilizar el rostro de la persona.

Otra cirugía que se haría sometido la cantante mexicana es la Rinoplastía. Es utilizada por la mayoría de los artistas, quienes se ven en la necesidad de confesarlo por la notoriedad en la forma de su nariz.

¿Cuál es el motivo? Cambiar la apariencia de la nariz, por cuestiones estéticas, y mejorar la respiración.

La elevación de párpados, también es un cambio notorio de la actriz de "María Belén". Ésta consiste en corregir el exceso de grasa y piel del mismo, para no brindar una apariencia de envejecimiento y cansancio.

Danna Paola en Instagram.

Gracias a estas operaciones, Danna Paola luce un rostro más elevado. Resultado de esto, se puede ver en las fotografías que comparte en Instagram y en la serie de Netflix ‘Élite’.

Danna Paola es criticada en Instagram por sus cirugías

Muchos de sus seguidores en Instagram se encuentran “consternados” por el cambio drástico de la celebridad. Ella era considerada una belleza al natural.

“Wow se nota mucho la diferencia pero siempre se me hizo linda ella”, “No parece ella”, “Se la ve súper cambiada. Pensé que si cambio era sutil, pero parece otra persona”, fueron algunos de los comentarios.

Danna Paola en Instagram.

Despiden a conductor de TV por llamar “gorda” a Danna Paola

Sucedió en el programa “Hoy”. Danna Paola se disgustó por los calificativos del instructor fitnes Diego Di Marco, por criticar su apariencia física en una emisión del programa.

Captura de Instagram.

De acuerdo con la revista TV Notas, la actriz llamó al programa para pedir la salida del conductor. Tras las críticas sobre el cuerpo de la también cantante, el presentador de televisión no apareció.

Más tarde, el coach se sinceró en su cuenta de Instagram. “Mis queridos, pues me han preguntando mucho el porqué no he estado en el programa Hoy [...] La sección tendrá algunos cambios que definitivamente serán para mejorar”, indicó.