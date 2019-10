Daniela Sarfati se confiesa: “Sufrí abuso sexual e intenté terminar con mi vida un par de veces”

En el Día Mundial de la Salud Mental, diversas organizaciones buscan informar y concientizar sobre los diversos tipos de enfermedades mentales que pueden llevar a grandes y chicos a atentar contra sus vidas. Lo mismo hacen algunos influencer y artistas.

A través de su cuenta de Facebook, la actriz Daniela Sarfati dio a conocer a sus seguidores el drama que vivió desde su pubertad. La artista peruana se animó a compartir sus peores experiencias en el Día Mundial de la Salud Mental porque ahora ya está bien.

“Hoy es el día de la salud mental. Quiero contar un poco de mí, ahora que no siento dolor. Más bien un total agradecimiento. Sufrí de ansiedad desde los 12 años y en esa época nadie entendía qué era la ansiedad. Entonces me volví la rara de la familia, la que se pasaba las noches despierta, que no podía pasar la comida porque sentía un nudo en la garganta. Empecé a hacer cosas para ser aceptada aunque no estuviera feliz”, manifestó la actriz que inició su carrera televisiva como "Cíndela" del exitoso programa infantil Nubeluz.

Líneas más abajo, la pareja del actor Óscar López Arias reveló que fue víctima de un abuso sexual, pero no lo contó por temor. Además, admitió que intentó suicidarse. “Mis relaciones fueron poco sanas y llenas de dolor. Pensaba que el amor era sufrimiento. Intenté terminar con mi vida un par de veces, no funcionó. No aceptaba mi cuerpo, no era perfecta, no me sentía aceptada una vez más”, agregó en Facebook.

La actriz Daniela Sarfati recordó su fracaso matrimonial con Óscar López Arias y la etapa difícil que vivió en las pantallas chicas. “La televisión fue muy dura en ese sentido. Tuve trastorno alimenticio. Me casé, me divorcié. Y entre en una depresión que me llevó más allá del fondo”.

Ahora que ya lleva una vida estable, la artista que trabajó en “Torbellino” dio a conocer cómo superó sus fantasmas. “Lo primero que me salvó fue volver a meditar, luego hacía deporte y en ese camino llegó Yoga a mi vida. Me volví vegetariana. Todos los días me levantaba a las 5:00a.m., meditada encerrada en un baño para que mi hijo no me interrumpa, me iba a entrenar una hora y luego hacía 1 hora de Yoga. Por primera vez en mi vida me sentía yo. Volví a conectar con un amor que había olvidado”, explicó.

Sarfati aprovechó sus redes sociales para aconsejar a las personas que puedan estar pasando por lo mismo que pidan ayuda. “Estuve en terapia. La meditación, Yoga, ejercicio y alimentación han sido mi camino desde hace varios años. Y es el camino más sanador que llegó a mí. Tuve el mejor coach @alex.guadalupe.50 me rodeé de personas positivas. Encontré un espacio positivo donde aprender y practicar todo lo que me hace bien @vedainstitutoperu”.

“Hoy estoy viva, estoy sana y con muchas ganas de compartir lo que hace bien. Si te parece que alguien no la está pasando bien, no juzgues, cuida tus palabras, sé amable, no sabes las batallas que debe estar pasando. No estás sol@ Sí se puede renacer. Eres fuerte, eres valiente”, concluyó la actriz en Facebook, donde sus seguidores se solidarizaron con ella y la felicitaron por su valiente testimonio.