Brad Pitt estaría sufriendo por el distanciamiento de su hijo Maddox

Aunque los involucrados directos no han hablado abiertamente, desde el 2016 se viene especulando que Brad Pitt y su hijo adoptivo Maddox Jolie Pitt no llevaban una buena relación, la cual se fue deteriorando con el tiempo.

Diversos medios estadounidenses apuntan que, según un allegado a la familia, el joven de 17 años no quiere saber absolutamente nada del experimentado actor a raíz de una supuesta pelea entre ambos, donde Brad terminó golpeándolo durante un vuelo a Niza.

Luego de la presunta agresión, Angelina Jolie inició el proceso de divorcio, ya que dicha actitud fue la gota que derramó el vaso para que decidiera poner punto final a su matrimonio.

Desde aquel penoso incidente ya pasaron tres años y Maddox viajó hasta Corea del Sur para estudiar en una prestigiosa universidad. Como se recuerda, la protagonista de “Maléfica” fue hasta el otro lado del mundo para llevar al jovencito a su nueva casa de estudios.

Lo que sorprendió fue la ausencia de Brad Pitt, pues, según informaron, el adolescente no quiere ver ni en pintura a su padre, algo que ha puesto muy triste al actor. De hecho, señalan que el hijo mayor de Angelina Jolie busca excusas para evitar cualquier tipo de contacto con él.

¿Pero cómo se sabe eso? Resulta que en Corea del Sur, Maddox fue abordado por un reportero, quien no dudó en preguntarle sobre la relación con su padre adoptivo. El paparazzi le preguntó si Brad estaba pensando en visitarlo.

El joven fue tajante con su repuesta: "No sé nada de eso, no sé qué está pasando. Lo que tenga que suceder, sucederá", respondió en un video que consiguió la revista In Touch Weekly.

La postura de Jolie Pitt habría puesto muy triste a Brad. “Maddox no ha sido muy receptivo con él y eso, para Brad, es una tremenda pérdida”, dijo una fuente a la revista Us Weekly .

Brad Pitt quiere reconciliarse con su otro hijo

Brad Pitt no pierde las esperanzas de volver a frecuentar a los otros miembros de su familia. El actor se ha propuesto, según una fuente cercana a él, recuperar la confianza de Pax Jolie-Pitt, a quien tampoco ha visto desde hace tiempo.

“Con Maddox en el extranjero, Brad Pitt tiene mucha esperanza de que Pax sí esté interesado en volver a hablar con él sin la influencia de su hermano mayor”, mencionó un allegado al famoso intérprete.