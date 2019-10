Yahaira Plasencia y el ‘hilito rojo’ que lo une con Jefferson Farfán

No lo oculta. Yahaira Plasencia se deja ver en sus presentaciones con un detalle en una de sus muñecas. Se trataría de una pulsera roja que también la lleva puesta el futbolista Jefferson Farfán. Así lo dejó notar el delantero en sus fotografías de Instagram.

Durante uno de los shows de la salsera, las cámaras de “Mujeres al mando” la captaron con el romántico ‘lazo de amistad’. “Quiénes son ellos para juzgar, lo de nosotros, sé que suena un poco loco, pero contigo la paso bien", canta la artista mientras muestra el accesorio.

El cuñado de Yahaira resaltó el gesto gritando “el hilito rojo”, mientras rapeaba con ella la canción. El popular Bryan sonreía en el escenario sorprendido por la reacción de la salsera frente a su público.

Con esto, los rumores de una posible reconciliación se refuerzan, más aún con el ‘símbolo de amor’ que ambos comparten. En la última publicación de Instagram de la salsera , se le puede ver con dicha pulsera roja.

Yahaira Plasencia. Foto: Instagram.

Así también, ‘La Foquita’ lleva puesto el accesorio en su brazo derecho, relacionado muchas veces con “el amor incondicional pese al tiempo y la distancia”.

Jefferson Farfán. Foto: Instagram.

¿Yahaira Plasencia usa el mismo regalo de Ivana Yturbe?

En fotografías pasadas, filtradas en las redes sociales, Jefferson Farfán posa muy cariñoso con su expareja Ivana Yturbe durante un viaje a Dubai. En una instantánea, ambos también llevan puesto la misma pulsera roja.

Como se comprueba, ‘La Foquita’ es conocido por dar regalar los mismos accesorios, carteras, y hasta viajes a sus parejas. El último detalle lo pone en evidencia.

Detalle de Jefferson Farfán e Ivana Yturbe.

Yahaira Plasencia habla sobre futuros ‘ampays’ con Jefferson Farfán

Tras su regreso al Perú luego de una extensa gira promocional por el extranjero, Yahaira Plasencia habló para las cámaras de “Mujeres al mando” y se refirió a Jefferson Farfán, quien la acompañó en su paso por Cuba.

"De ese tema no pienso hablar. Ya dije lo que tenía que decir. Lo hemos pasado súper bien, me he divertido un montón en grupo, en amigos y todo chévere [...] No tengo nada que decir. Y si nos ampayan o no (con Jefferson Farfán), ¡Bacán! no tengo problemas, ya nos ampayaron muchas veces”, indicó.