Carlos Cacho: “Si junto a los conductores de ‘Válgame Dios’ no saco un cerebro que se respete”

No se calló nada. El conductor de televisión Carlos Cacho se tomó unos minutos de su programa para poder dar su opinión sobre la filtración del chat íntimo de Marisol y un joven modelo en el programa “Válgame Dios”.

El maquillador Carlos Cacho emitió varios comentarios negativos en contra de los actuales conductores de “Válgame Dios”, quienes continuarán en la conducción de “Válgame”, el nuevo formato sin Rodrigo González y Gigi Mitre.

Carlos Cacho

A él no le pareció correcta la exposición de un joven desconocido que se sentó en el show de espectáculos para poder contar el amorío que vivió con la cantante de cumbia Marisol, pese a que ella lo negó en todo momento.

“Sarta de chistosos, patéticos”, fueron los calificativos que dio Carlos Cacho a los conductores de televisión en “Válgame Dios”, quienes opinaron sobre los chats íntimo de la ‘faraona’.

Comentó en su programa “Yo, Carlos” (en Exitosa TV) que no quiere volver a ver a las figuras de Latina en lo que queda de su existencia, ya que le parece una “injusticia y digna de gente mala” lo que hicieron sobre la vida privada de la intérprete de “No me vuelvo a enamorar” y “Canalla”.

“Es de gente bien pende... No se hagan los locos estos cacasenos de ‘Válgame Dios’. Váyanse de acá, largo de acá. A mí no me vengan con sus estupideces, sarta de chistosos, patéticos. Uno es más patético que el otro. No puedo creer que se presten para sacar el WhatsApp (del modelo y la cantante Marisol) que son un delito. Transcribir y publicar las conversaciones es un delito. Si junto a todos los conductores no saco un cerebro que se respete. Estoy furioso, no voy a defender a Marisol, pero me parece una injusticia, corriente, barata, poco noble, digna de gente mala. Solo le voy a hablar a Janet Barboza porque a los demás no los quiero ver en mi existencia”.