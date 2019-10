Actriz de ‘The Crown’ y su parecido a Lady Di hace llorar a fans

Se filtraron las primeras imágenes de la temporada 4. La serie ‘The Crown’ ha cobrado una serie de seguidores que han quedado cautivados por la historia que está disponible en la plataforma Netflix.

La nueva temporada de ‘The Crown’ presentará a un nuevo personaje en la serie, Lady Di. La querida Diana de Gales será interpretada por la actriz Emma Corrin.

PUEDES VER Elton John revela que Sylvester Stallone y Richard Gere casi terminan a golpes por Lady Di

En las redes sociales se filtraron las primeras imágenes de Emma Corrin como Lady Di en la producción sobre los personajes que representan a la familia real.

Los usuarios en las plataformas han reaccionado al gran parecido de la actriz con la madre de los príncipes Harry y William. El equipo de vestuario ha tomado en cuenta cada detalle de la vestimenta para que luzcan idénticas.

“She’s Lady Di, I can’t believe it, I’m on tears right now" (Ella es Lady Di, no lo puedo creer, estoy llorando), es uno de los comentarios que se lee de los fanáticos de la serie, quienes esperan con ansias el estreno de la nueva temporada de ‘The Crown’ en Netflix.

Actriz que dará vida a Lady Di sorprende con gran parecido a Diana de Gales. Fuente: Instagram

La actriz Emma Corrin, de 23 años, ha protagonizado las escenas más recordadas de Diana de Gales en la historia de la familia real del Reino Unido.

A la joven se le une el actor Josh O’Connor, quien se convirtió en el hijo de la reina Isabel II, Carlos de Gales, quien tuvo un matrimonio de 15 años con la madre de sus herederos.

Hasta la fecha no se conoce si la muerte de Lady Di será contada en uno de los episodios de ‘The Crown’.

PUEDES VER El príncipe Harry teme que Meghan Markle tenga trágico final como Lady Di

Las actrices que pudieron dar vida a Diana de Gales

El papel de Lady Di en la serie de Netflix pudo ser interpretado por famosas actrices de Hollywood. La prensa deslizó los nombres de Naomi Watts y Emma Watson para poder interpretar a quien fue una de las representantes de la corona británica.