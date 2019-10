Teletón 2019: un mensaje para todos

Gisela Valcárcel, Andrea Llosa, Aldo Miyashiro, Laura Huarcayo, Paco Bazán, entre otras figuras, anunciaron la próxima jornada de solidaridad Teletón para este 8 y 9 de noviembre.

“La Teletón será un reto, sobre todo, porque se trata de una labor que se realiza para nuestros hijos y el país. Y eso se demuestra con la unión de los canales. Es un desafío donde nos involucramos todos los peruanos”, dijo el hermano Isidro Vásquez, presidente de la Fundación Teletón.

Esta edición, cuyo lema es ‘De todo para todos’, espera superar la meta del 2018, que alcanzó un poco más de 11 millones de soles. “La Teletón a mí me ha cambiado el chip, ahora veo la vida de otra manera. Estamos con las mismas ganas de pasar esta meta. Todos sumamos. Además, por primera vez se sumarán las emisoras radiales de Corporación Radial del Perú y del Grupo RPP”, anunció Andrea Llosa.

Gisela Valcárcel comentó con satisfacción que hace unos meses asistió a una conferencia de prensa de rendición de cuentas de Teletón 2018. “Si la gente viera todo lo que se hace en una Teletón... Mucho se dice en las redes sociales poniendo en tela de juicio el destino de los ingresos. El dinero sí tiene un destino y se empieza a trabajar al día siguiente”, enfatizó.

El turno de Laura Huarcayo fue para agradecer a la empresa privada y anunciar la presencia de artistas internacionales como: Mike Bahía (Colombia) y Jerry Rivera (Puerto Rico). Además, una de las misiones de esta jornada es la próxima construcción de un nuevo centro en Villa El Salvador.

Aldo Miyashiro, quien presentó al embajador de esta jornada, el niño Yeyson Romero, dijo que “es imprescindible en un país como el nuestro ser solidarios. Invito a la gente a confiar. El que no quiere colaborar porque no le da el alma, que no lo haga, pero que no contagie a los demás”.