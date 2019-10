Madelaine Petsch cuenta cómo Riverdale le ayudó a superar el bullying

“Riverdale” es una serie que se ha convertido en la favorita de todos y está pronta a estrenar su cuarta temporada. Cada vez más conocemos pasajes de la vida de los actores como Camila Mendes quien tuvo el valor de contar que sufrió de abuso en su época universitaria.

También, la relación que mantienen Cole Sprouse y Lili Reinhart siendo la pareja más linda hasta el momento. Cada uno de ellos se encuentra en el punto más alto de su carrera y quien se hizo más conocida fue la actriz Madelaine Petsch.

Si eres de los que ve “Riverdale”, sabrás de quién estoy hablando. El personaje que interpreta es ‘Cheryl’ y la joven asegura que ese papel le ayudó a superar la etapa de bullying que sufrió en el colegio.

Madelaine fue portada de la conocida revista ‘Seventeen’ y en la entrevista que le hicieron contó lo triste que fue para ella ir a la escuela todos los días porque no podía soportar el maltrato y las burlas de sus compañeros.

Sin embargo, ‘Cheryl’ la llevó a estar al otro lado de la historia, es decir, fue una chica que hacía bullying a todos. Estar en esa parte hizo que Petsch entendiera qué era lo que pensaban los jóvenes bully y cuál era la razón por la que siempre la molestaban:

“Entendía la mentalidad de las personas que me acosaron muy bien porque Cheryl ha sido una acosadora en el programa (Riverdale). He aprendido que las personas que se burlaban de mí cuando era niña probablemente estaban pasando por sus propios problemas y se estaban desquitando con otras personas, eso me rompe el corazón”.

Ahora Madelaine siempre trata de aconsejar a sus fanáticos que se amen así mismo, tal y como son ya que esos ‘defectos’ que nosotros tenemos, alguien puede verlo como una cualidad y eso sería hermoso.