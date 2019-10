Lollapalooza Argentina 2020: conoce a todos los artistas confirmados

La séptima edición del Lollapalooza Argentina ya tiene cartelera oficial para el 2020. Después de muchas especulaciones, por fin fueron revelados los nombres de los artistas que se presentarán en el evento musical del 27 al 29 de marzo del próximo año.

Si bien la participación de la banda de Axl Rose y Slash, Guns N’ Roses, ya se rumoreaba desde hace varios meses, el rapero y ex pareja de Kylie Jenner, Travis Scott y las cantante estadounidense Lana Del Rey y Gwen Stefani son las sorpresas del festival. Lollapalooza Argentina 2020 tendrá lugar, una vez mas, en el Hipódromo de San Isidro ubicado en Buenos Aires. Además, ofrecerá una amplia y diversa lista de estilos y géneros para todos los gustos musicales.





La cantante estadounidense Lana Del Rey es una de las sorpresas del lineup del Lollapalooza Argentina 2020. Créditos: The Wrap.

Guns N’ Roses no será la única opción para los amantes del rock pues The Strokes repite el plato y regresan al escenario argentino que pisaron ya en la edición de 2017. A ellos se unen The Lumineers, Vampire Weekend y Cage the Elephant.

La música electrónica también se hará presente con con Martin Garrix como la figura principal. Armin van Buuren (Países Bajos), Madeo (Francia), Rezz (Canadá), R3Hab (Holanda) y Alan Walker (Gran Bretaña) completan el lineup de DJ’s.

El género urbano es de los más esperados en todas las ediciones del Lollapalooza. Ritmos como el rap, trap y reguetón van pisando cada vez con más firmeza. Paloma Mami (Chile) y los artistas argentinos Duki, Nathy Peluso, Trueno, J-Mena y Wos prometen poner a bailar al afortunado público del Lollapalooza 2020.

Argentina es cuna de lo mejor del rock latinoamericano. Por ello, hablar de artistas como los Ratones Paranoicos, Litto Nebbia y Fabiana Cantilo, es sinónimo de historia, arte y buena música. Estos artistas también formarán parte del festival.

Duki es uno de los cantantes urbanos más esperados para el Lollapalooza Argentina 2020. Créditos: Mendoza Post.

También estarán presentes caras más jóvenes del rock nacional argentino como el El mató a un policía motorizado, Airbag, El buen salvaje y Emmabuel Horvilleur. La cumbia moderna de La Delio Valdéz será otra de las novedades del evento.

Otros artistas confirmados son compositora inglesa Charli XCX, Rita Ora, la cantante de música country Kacey Musgraves, LP, Hayley Kiyoko y los solistas James Blake y Jaden Smith, quienes completan el lineup del Lollapalooza 2020, uno de los festivales musicales más esperados de latinoamérica.

Las entradas de la primera preventa del Lollapalooza 2020 se agotaron a las pocas horas de su lanzamiento. Créditos: Con La Gente.