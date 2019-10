Esposo de Katy Jara anuncia “separación física” en medio de polémica

“Eres una mujer admirable, gran madre, buena hija y excelente compañera”, dice la primera parte del extenso mensaje que escribió Marvin Bancayan, el esposo de la cantante de cumbia Katy Jara.

Luego de que su expareja apareciera en el programa de “Magaly TV, la firme” acusando a Katy Jara de haber destruido su familia, el hombre apareció en la red social Instagram para defender su amor por la conductora de TV Perú.

En la publicación que realizó Marvin Bancayan se puede apreciar que él resaltó las cualidades de la cantante de cumbia que lograron enamorarlo.

“He cometido errores en la vida y pido disculpas a Dios por eso, jamás has interferido en ninguna relación, siempre fuimos sinceros desde el comienzo”, comentó.

Esposo de cantante revela que están "separados físicamente".

Al final de su publicación, el piurano Marvin Bancayan precisó que por temas de trabajo, él y Katy Jara han tenido que separarse físicamente, ya que ella tiene que estar en Lima para poder grabar el programa “Sábados de fiesta”.

Hasta la fecha, no se conoce si la cantante de cumbia ha tomado la decisión de viajar a Piura para poder convivir con su esposo o si querrán formar su familia en la capital.

“Yo no quiero que me estés diciendo que vamos a ser felices por siempre, lo único que quiero es que me mires a los ojos y me digas que vamos a tener días buenos y días horribles, pero que al final de todo, siempre vamos a estar juntos el uno para el otro. Te extraño mucho y desde Piura te mando un fuerte abrazo y un súper beso”.

Katy Jara y su comentado matrimonio con Marvin Bancayan

Katy Jara tuvo que enfrentarse a una serie de críticas tras contraer matrimonio con Marvin Bancayan, tras menos de un año de haberse conocido e iniciado una relación amorosa.