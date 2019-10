Juan Carlos Rey de Castro engríe a su esposa cocinando para ella

El actor Juan Carlos Rey de Castro, quien este el último fin de semana perdió en el versus de El Artista del Año, reveló que, pese a ello, se siente tranquilo y que hará de todo para llegar a la final. “Estoy tranquilo, es parte de la competencia, y ahora me estoy enfocando en mis ensayos, cada semana es un reto nuevo. En el programa he salido de mi zona de confort siempre y eso me da la oportunidad de desarrollar cosas nuevas para mi carrera. Estoy satisfecho por lo que he demostrado en el escenario. Quiero llegar a la final, daré todo de mí”, dijo.

Mientras tanto, este domingo, aparecerá en el programa Mi mamá cocina mejor que la tuya y se enfrentará a la cantante Paula Arias. “Paula tiene buena sazón. Lo único que no entiendo es cómo puede cocinar con las uñas tan largas. En lo que se refiere a mí, la cocina es lo mío. Desde muy pequeño miraba a mi mamá cuando cocinaba y terminé aprendiendo. En mi adolescencia, en algunas oportunidades, cociné para mi familia, pero ahora ya no me puedo dar esos gustos por el ritmo de vida que escogí llevar”, contó.





El actor cocina desde que era un adolescente.

Sin embargo, admitió que suele engreír a su esposa, preparando la comida de vez en cuando. “Cuando tengo tiempo la engrió, una vez le preparé una lasagna vegetariana que me quedó muy bien, y ella también cocina para mí, aunque casi siempre trabajamos en equipo en la cocina”.

Mientras tanto, Rey de Castro tiene algunos proyectos en la televisión. “Tengo algunas cosas que están por confirmarse. Están evaluando la posibilidad de hacer una segunda temporada de la película “Un día eres joven”, donde tengo una participación pequeña. Espero que todo se concrete”.





Tiene varios proyectos para la televisión.