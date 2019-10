Esposa de Josimar sale con joven que tiene conviviente y un hijo

En la última edición de su programa, Magaly Medina sorprendió a su público al dar a conocer que Gianella Ydoña Loayza, la expareja de Josimar, ya se encuentra saliendo con otra persona.

Las camaras del programa “Magaly tv, la firme” captaron a la aún esposa del salsero en una comprometedora situación con un joven en un centro nocturno.

Las imágenes difundidas mostraron a Gianella Ydoña Loayza besando apasionadamente a un joven desconocido en un famoso local de salsa de la capital.

"Magaly tv, la firme"

Sin embargo, hubo un detalle que generó gran controversia. Y es que, el hombre que fue visto junto a Ydoña Loayza tendría conviviente y también un hijo de solo un año. Así lo señaló María Fernanda Sosa, quien sería la conviviente del joven.

Sosa se comunicó vía telefónica con el programa de Magaly Medina, donde aseguró que ella y el joven tuvieron algunos problemas de pareja y que, luego de ello, le comentaron que lo vieron a él junto a la expareja de Josimar.





Además contó que reconoció a su pareja cuando lo vio junto a Gianella Ydoña en una de las historias de Instagram

"Magaly tv, la firme"

de ella. “Él me la negó, me dijo que estaba loca, que no tenía nada con ella, que yo estaba alucinando y que solo era una amiga con la que se grabó”, comentó la joven.

Luego precisó que, al ver el “ampay” de “Magaly tv, la firme” en el que su pareja aparecía besando a la aún esposa de Josimar, confirmó sus sospechas sobre una infidelidad.

María Fernanda Sosa reveló en el programa de Magaly que el joven saliente de Gianella Ydoña, con quien mantuvo cinco años de relación, no solo es su pareja, sino también el padre de su hijo, quien tiene solo un año y tres meses de edad.

Gianella Ydoña revela por qué no denunció a Josimar

En una conversación con “Válgame Dios”, Gianella Ydoña indicó que no denunció a Josimar por agresión física y psicológica por el bienestar de su hijo.

“Yo antes de ser mujer, soy mamá y lo hago solo por él, veo que mi hijo sufre y a nadie le gusta ver a su hijo sufrir, veo que mi hijo reclama a su papá”, dijo, dejando atónitas a las conductoras del programa.