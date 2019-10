La increíble comparación del ‘Joker’ de Joaquin Phoenix con Robert Downey Jr.

Curiosa comparación. El estreno de la película ‘Joker’ ha ocasionado una serie de comentarios en las redes sociales sobre la interpretación que realizó Joaquin Phoenix.

En la red social Instagram se ha compartido una foto del actor Robert Downey Jr., conocido como Iron Man en los ‘Avengers’, con un interesante vestuario que ha provocado una comparación al personaje de la película ‘Joker’.

Una cuenta no oficial de fans de Robert Downey Jr. publicó una serie de imágenes del actor, las cuales fueron tomadas en la filmación de la película “Zodiac”, estrenada en el 2007, y en la que aparece también Mark Ruffalo.

En la sección de comentarios, un usuario de Instagram no dudó en compartir su reacción al ver al famoso actor de Hollywood.

Al parecer, la vestimenta que usó para grabar las escenas se parece mucho a las prendas que usó Joaquin Phoenix en el ‘Joker’ de Todd Phillips.

“Number one to the Joker actor” (el número uno para el actor del Joker). Según la percepción del fan, el look que tenía en aquel entonces Robert Downey Jr. tiene los detalles del Guasón en su última adaptación.

Otras características que logran ser similares es el corte de cabello de los actores, incluso, hasta el mismo tono.

Robert Downey Jr. no engaña a Marvel

Mientras la mayoría de amantes del cine que han visto el ‘Joker’, incluidos famosos de Hollywood, han quedado rendidos con la actuación de Joaquin Phoenix, el actor Robert Downey Jr. ha preferido no hacer comentarios sobre el film de Todd Phillips.

Incluso, revisando su cuenta personal nos podemos dar cuenta que solo se ha encargado de promocionar las películas de Marvel.

Hasta la fecha, el recordado Iron Man de los ‘Avengers’ ha logrado sumar el número de 43 millones de seguidores en la red social Instagram.