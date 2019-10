¿Fabio Agostini y Mayra Goñi mantuvieron el contacto, pese a relación con Nesty?

Fabio Agostini se presentará en “El valor de la verdad”, donde contará detalles de sus relaciones con atractivas mujeres de la farándula, entre ellas, la actriz Mayra Goñi.

Como se recuerda, la pareja vivió un romance mediático que terminó con especulaciones de infidelidad por parte de la intérprete.

Sin embargo, a un mes de que Mayra Goñi declarara su amor por el reggaetonero Nesty, el hermano del modelo español revela que la expareja mantuvo el contacto luego de separarse.

En comunicación con ‘Mujeres al mando’, Bruno Agostini aseguró que Fabio y Mayra Goñi no rompieron definitivamente.

Mayra Goñi, actriz y cantante peruana.

"No voy a decir quién busca a quien, pero terminar, terminar como una pareja con las que en algún momento yo he terminado, adiós, nunca más, no. Yo sé que han tenido acercamientos", reveló en el programa.

“¿Hasta ahora? Porque ella está con Nesty”, preguntó la conductora Karen Schwarz. “Ya vez, no sé hasta qué punto hablar y no meter la pata. No sé cómo está la historia porque no veo la tele hace mucho tiempo, no puedo hablar entonces”, mencionó Bruno Agostini.

Además, aseguró que Mayra Goñi fue la novia más seria de su hermano, pues la presentó a la familia Agostini por primera vez. “Nunca en la vida, le ha presentado una mujer a mis padres”, afirmó.

Fabio Agostini en “El valor de la verdad”

Según el avance de lo que se verá este sábado, el modelo español mencionó a Angie Arizaga, Paula Manzanal, Andrea San Martín y Melissa Paredes, entre otras mujeres con las que mantuvo relaciones.

También contará si Mayra Goñi le fue infiel con Nicola Porcella y el verdadero motivo por el cual terminó su relación con la actriz.