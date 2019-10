Ducelia Echevarría enfurece en “Esto es Guerra” tras recibir llamada de atención

La chica reality Ducelia Echevarría recibió un fuerte llamado de atención en “Esto es Guerra” por cometer una infracción en una de las competencias del reality y casi pierde los papeles.

En la edición del programa de América TV, Ducelia Echevarría apareció usando un casco que no era suyo, sino el de Angie Arizaga, algo que está prohibido. Al ver esto, Mathías Brivio le reclamó a la modelo, quien no dudó en defenderse.

“El días lunes o martes, cuando yo me fui con mi hija, dejé el casco y me fui por una emergencia. Me dijeron que lo iban a buscar y nunca lo encontraron”, explicó en el set de “Esto es Guerra”.

Ducelia Echevarría en "Esto es Guerra".

En este momento, Facundo González apareció detrás de ella y empezó a hacer gestos, como burlándose de lo que decía. Es por ello que la ‘guerrera’ se molestó y le dijo al ‘Wacho’: “¿Qué querías? ¿Que vaya con mi hija a emergencias cargando mi caso?, no opines si no sabes”.

Al ver que había cometido un error, el exnovio de Paloma Fiuza volvió a acercarse a Ducelia Echevarría y le pidió disculpas.

Luego de ello, la integrante de ‘Los Guerreros’ explicó que ninguno de los integrantes de la producción supo darle razón sobre dónde se encontraba su casco. “Si me puse a buscarlo pero no lo encontré. Nunca lo encontré, busque a algunos de los chicos (de producción) y me dijeron ‘no lo sé, es tu casco’”, señaló.