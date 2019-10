Demi Moore escapó al departamento de su amante horas antes de casarse con su primer esposo

Un nuevo capítulo se revela de la agitada vida de la actriz Demi Moore. En 1980, algunas horas previas a su matrimonio con el cantante Freddy Moore, la afamada artista subió la escalera de incendios hasta el departamento del también actor Paul Carafotes e ingresó por la ventana para mantener relaciones sexuales.

Quien reveló este episodio sobre el escarceo de Demi Moore con su homólogo fue el mismo actor de la serie ‘Mindhunter’. Sin embargo, la coprotagonista de la película ‘Ghost’ también relató la anécdota en ‘Inside out’, su flamante autobiografía.

Varios meses fue lo que duró el idilio entre Demi Moore y Paul Carafotes. Ellos se conocieron mientras grababan el filme ‘Choices’, de Silvio Narizzano, en el que la actriz debutó en el cine.

Ambos arrancaban su carrera en la pantalla grande: él rodaba su segunda película y ella su primer protagónico. Ella actuaba de su enamorada, la sentía encantadora, divertida y vivía su vida al máximo. “Demi era diferente a todas las otras chicas, se podía ver. Ella lo tenía, sabes. Ella tenía un poco de magia y resultó ser mucha magia al final”, relató Paul Carafotes al medio británico DailyMailTV.

Demi y Paul

Su innegable afinidad decía presente en los ensayos. Tanto Demi Moore como el actor disfrutaban el tiempo juntos en el set de rodaje. Y es así como la química pasó a otro nivel: las lecturas de sus diálogos se daban en el departamento de él, lo que el actor llama “indiscreciones”.

Fue a sus 18 años cuando Demi Gene se casó, adoptando así el nombre de Demi Moore. Se escapó de su despedida de soltera para correr a los brazos de su amante, donde llegó con una botella de champán Dom Perignon en la mano. Su matrimonio con Freddy Moore duró cinco años, y de ello solo quedó su nuevo apellido y la canción ‘Its not a rumor’, que escribieron juntos.

“Creo que ella solo quería tener un último hurra antes de casarse”, detalló Paul Carafotes, quien casi 40 años después de su romance admitió sentir poca culpa por involucrarse con una mujer comprometida. “Era difícil resistirse, ella era increíble”, sentenció el actor.

Él no ha sido el único en hablar del tema. En ‘Inside out’, su libro autobiográfico publicado en septiembre de 2019, Demi Moore menciona que “la noche antes de casarnos, en lugar de trabajar en mis votos, estaba llamando a un chico que había conocido en el set de una película. Me escabullí de mi propia despedida de soltera y fui a su departamento”.

¿Qué la impuso a ser infiel a su prometido?, se pregunta la actriz en su libro. “Porque no podía enfrentar el hecho de que iba a casar para distraerme de lamentar la muerte de mi padre. Porque sentía que no había espacio para cuestionar lo que ya había en movimiento. No podía salir del matrimonio, pero podía sabotearlo”, se lee.