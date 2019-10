Carloncho contra oyente venezolano: “El vecino no me va a tirar sus 3 costales de basura”

“Yo no puedo decir que hay que querer a todos los venezolanos”, comentó el locutor de radio Carloncho en su ‘morning show’ en radio Moda.

El también conductor de “En boca de todos” abrió las líneas telefónicas para hablar con los oyentes de la inseguridad ciudadana en el país.

PUEDES VER El tierno comentario de Rosángela Espinoza tras ver a la mamá de Carloncho

Carloncho, expareja de Rosángela Espinoza, perdió el control al conversar con Manuel, quien se comunicó con el programa radial para dar su opinión sobre los venezolanos en Perú.

El joven, quien es de nacionalidad venezolana, dejó entrever que el locutor emitió comentarios que alientan a la xenofobia contra los extranjeros.

En la conversación que tuvieron, la figura de América TV levantó la voz en reiteradas oportunidades para dar su opinión.

Para no terminar el enlace telefónico en una discusión, Carloncho prefirió cortar la llamada para explicar que no puede pedir que se quiera a todos los venezolanos en Perú.

[Transcripción] Conversación de Carloncho y ciudadano venezolano en radio Moda

Venezolano: “Tú estas hablando de venezolanos, hermano, no de otras personas. Nosotros somos el centro de atención de todos los medios de comunicación en el país”.

Carloncho: “Vamos a ver tu nivel de captación. Estamos hablando de gente que ha delinquido, que preferimos no tener. Yo prefiero que no estén en cárceles del Perú, yo prefiero que los regresen a su país. ¿Cuál es el nivel de xenofobia?”

Venezolano: “Tú dices, es increíble que capturemos más extranjeros que peruanos. A ellos los sueltan porque no tienen pruebas y vuelven a cometer delitos (sobre los peruanos)”.

Carloncho: “Espero que no lo tomes a mal, pero tienes el atrevimiento, que en un país que te está recibiendo, digas eso. Yo no me quejo, tengo familia en Venezuela”.

Venezolano: “Yo me estoy quejando porque tú dices que están capturando más extranjeros que peruanos”.

Carloncho: “Pero es una realidad, qué cosa quieres que te diga. ¿Quieres que no lo diga, que le mienta a la gente? ¿El decirlo es ser xenófobo?”

Venezolano: “Todo el tiempo andan capturando personas de distintas nacionalidades, de todos los países...”

Carloncho: “Está bien, pero nuestros problemas lo arreglamos nosotros. Nuestros problemas nos los tragamos nosotros. No lo tomes a mal, pero si en mi casa tengo basura, yo me encargo de botar mi basura. A mí el vecino no me va a tirar sus 3 costales de basura y eso no es xenofobia, hablo de gente que no le suma al país. No estoy hablando de gente buena”.