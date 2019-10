Revelan fotografía de George Forsyth, Vanessa Terkes y su nueva ‘pareja’

Vanessa Terkes ya habría superado a George Forsyth. Así lo demuestra una grabación publicada recientemente, en la que apareció besándose con Gabriel O’Donell, dueño de una cevichería, en el balcón de un edificio.

Este video ha causado revuelo en las redes sociales. Pero también se ha revelado una fotografía en la que Terkes, Forsyth y el empresario se muestran sonrientes. La instantánea fue tomada en agosto de 2018.

PUEDES VER Vanessa Terkes supera su separación con George Forsyth besando a misterioso hombre

“Gracias a Vanessa Terkes y George Forsyth por visitarnos hoy. Los esperamos pronto”, es el texto que acompaña el post. Al parecer solo se habría tratado de una imagen de agradecimiento. No se conoce si entre el alcalde de La Victoria y el dueño del local hay una amistad previa.

La actriz y el exfutbolista se casaron de forma religiosa un mes después, en septiembre de 2018. Sin embargo, la felicidad fue breve y Terkes anunció su separación de Forsyth tras ocho meses de matrimonio.

Vanessa Terkes, George Forsyth y Gabriel O'Donell. Créditos: Instagram

PUEDES VER Vanessa Terkes descargó su furia en piñata de George Forsyth durante evento folclórico

Tras ello, Vanessa ha continuado con su vida normal hasta que el fin de semana fue captada con O’Donell. Este hecho generó polémica ya que ha pasado poco tiempo tras el alejamiento con su aún esposo.

Vanessa Terkes rompe su silencio tras ser vista dándole un beso a empresario

Ante la inesperada revelación del programa “Válgame Dios” en donde se le ve a la conductora Vanessa Terkes dándole un beso a un empresario pese a que sigue casada con el alcalde victoriano George Forsyth, la actriz peruana se pronunció al respecto.

“Estoy trabajando. Estoy bien. No (estoy incómoda), estoy bien”, aseguró, un tanto esquiva, para no ahondar en el tema.

El exfutbolista Roberto Martínez sí se animó a hablar acerca del tema. "No lo he visto. Voy a checkearlo. A ver si es el mismo que me enseñó en su video de la vez pasada”, comentó entre risas.

Instagram de Vanessa Terkes

Vanessa Terkes es una activa usuaria de las redes sociales, sin embargo, prefiere no mostrar a través de ella cómo le va en el ámbito personal. En sus últimas publicaciones de Instagram aparece sola, posando para las portadas de ciertas revistas y mostrando su trabajo como invitada en “En boca de todos”.

Vanessa Terkes participa en el programa "En boca de todos".