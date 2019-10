Rihanna confiesa por qué rechazó actuar en el Super Bowl: “No podía ser una vendida”

Luego de interminables especulaciones, Rihanna salió al frente para confesar la razón que la llevó a rechazar la invitación para actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl.

La cantante barbadense ofreció una entrevista para la revista Vogue, donde confirmó lo que se venía diciendo, que se negó a presentarse en dicho evento para apoyar al jugador de fútbol americano Colin Kaepernick.

“Por supuesto. No me habría atrevido a ir. ¿Para qué? ¿Quién se habría beneficiado? No mi gente. No podía venderme", refirió la cantante.

Como se recuerda, Kaepernick fue expulsado de la National Football League (NFL) por quedarse arrodillado mientras sonaba el himno de Estados Unidos, para protestar contra Donald Trump por la opresión a las injusticias raciales.

Rihanna fue tajante en sus declaraciones al indicar lo que piensa sobre la organización de dicho evento. "Hay cosas en esa organización con las que no estoy de acuerdo, y no iba a ir allí a servirlos de ninguna manera”, aseveró.

En dicha entrevista, Rihanna también se refirió a los tiroteos masivos en Estados Unidos, en las ciudades de El Paso (Texas) y Dayton (Ohio). La cantante denunció que existe un “completo racismo”, por parte de Donasl Trump al clasificar a los residentes en estos lugares por su color de piel.

“Pon a un hombre árabe con esa misma arma en el mismo Walmart y de ninguna manera Trump se quedaría sentado y diría públicamente que es un problema de salud mental”, expresó. “El ser humano más mentalmente enfermo de EE.UU. ahora mismo parece ser el presidente”, añadió.

¿Quiénes se presentarán en el Super Bowl?

Hace unas semanas, se reveló que shakira y Jennifer Lopez serán las encargadas de animar el Super Bowl 2020.

Tanto la colombiana como la ‘Diva del Bronx’ se mostraron entusiasmadas por el hecho de que ahora el espectáculo de talla internacional tenga a dos mujeres como protagonistas.

Shakira y Jennifer Lopez