Rodrigo González participó en programa español y habló sobre Isabel Pantoja y ‘Chabelita’

No se guardó nada. ‘Peluchín’ fue invitado especial en el programa “Sálvame” de España y opinó sobre Isabel Pantoja, ‘Chabelita’ y el entorno amical de ambas.

Rodrigo González demostró estar al tanto de la farándula del país europeo y no dudó en arremeter contra ‘Isa P’, nombre artístico de la hija de Pantoja.

El exconductor de “Válgame Dios” dijo que ‘Chabelita’ solo es famosa en Perú por ser la hija de Isabel Pantoja. También señaló que los peruanos no le tienen tanto cariño a ‘Isa P’ por sus reiteradas malas actitudes hacia su madre.

Rodrigo González, además, comentó sobre Miriam Saavedra, peruana que ganó el “Gran Hermano VIP 6” y protagonizó una serie de polémicas durante el reality show.

“Si ella ganó con un 80% es porque definitivamente jugó bien, cayó bien y mira, si bien sus formas son desbordadas, ella es genuina y auténtica. Eso traspasa la pantalla y el público compra”, dijo ante el panel de “Sálvame”, programa que se emite a través de “Telecinco”.

El famoso ‘Peluchín’ finalmente habló sobre Aneth Acosta, amiga de ‘Chabelita’ Pantoja y su madre. Rodrigo González recordó un episodio que ambos vivieron durante una emisión de “Válgame Dios”, cuando la joven le mostró indiscretamente audios de la intérprete de “Así fue” llorando desesperada por su hija.

“A Aneth se la considera persona non grata en Perú. Compra followers y sigue a la ‘Pantoja’. Aparte de eso, en mi país no se la conoce por nada”, comentó Rodrigo. También la consideró una chica en la que no se puede confiar.

‘Peluchín’ y Sean Rico

Recientemente, Rodrigo González reveló que terminó su relación con Sean Rico tras cinco años de amor. El exconductor peruano viajó solo a España para celebrar su cumpleaños número 40. Confirmó el final de su romance en una entrevista con María Pía Copello.

“Y hablando del amor, ¿qué ha pasado con Sean?”, preguntó María Pía. El presentador no dudó en responder y citar al cantante Juan Gabriel: “lo que se ve, no se pregunta”.

El conocido ‘Peluchín’ comentó que ha mostrado su mejor lado en las redes sociales para demostrar que es una persona fuerte, llevando la procesión por dentro tras el fin de su noviazgo, el cual fue uno de los más estables de la farándula.

Por su parte, Sean Rico ha preferido borrar las fotos que tenía con Rodrigo González en Instagram, optando por poner en privado su cuenta personal en la red social.