Modelo desmiente a Marisol y expone conversaciones íntimas [VIDEO]

Todo parece indicar que Marisol no dijo la verdad cuando negó relación alguna con el modelo con el que la vinculan sentimentalmente. Pero hoy en ‘Válgame Dios’, Joshua Stefan Luján Montesinos, hará su descargo asegurando que sí conoció a la ‘Faraona de la Cumbia’.

En el programa de hoy, ‘Válgame Dios’ promete no solo presentar el testimonio de Joshua Stefan Luján Montesinos, sino también las pruebas de que sí conocía a Marisol exponiendo conversaciones íntimas por Whatsapp y algo más entre ambos personajes: “Le robé un par de besos” afirmó el modelo.

Y es que, en su edición del 7 de octubre, ‘Válgame Dios’ presentó un informe donde se aseguraba que Marisol habría estado en salidas con un joven modelo a quien identificaron como Joshua Stefan Luján Montesinos.

Se supo que el modelo apareció en el videclip ‘Tú’ de Yahaira Plasencia: “Un chico que fue modelo (expresa sorprendida), te juro que no… yo no me fijo en las caritas, prefiero al hombre que trabaje”, aseguró Marisol a las cámaras de ‘Válgame Dios’.

Marisol negó conocer al modelo Joshua Luján

Pero cuando la reportera le mostró fotos del modelo, Marisol negó conocerlo:

“No, no. Yo voy al gimnasio, hay muchos chicos como él. Tengo muchos amigos en el gimnasio, conozco personas de vista y no los conozco. Y si en algún momento se da la oportunidad de conocer amigos, pues uno puede tener los amigos que uno quiera, eso no quiere decir que va a ser nuestra pareja”.

Sin embargo, se descubrió que, en una publicación hecha por el modelo en Instagram, la ‘Faraona de la Cumbia’ habría comentado confirmando que, al menos, lo seguía por las redes sociales.

Pero cuando le preguntaron por el prototipo de hombre de su preferencia, Marisol recalcó: “Que trabaje. Me gusta que trabaje y lo que Dios mande. Si es una persona de mi edad o un poquito menos, mejor. Pero más chiquito no pues, esos están para criarlos. Un promedio de 30”.