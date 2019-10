Marisol sobre joven que aseguró que se besaron: “Este es un buitre”

La cantante de cumbia Marisol se mostró completamente indignada por las declaraciones de Joshua Stefan Luján Montesinos, un joven que aseguró que tuvo un vínculo con ella.

La ‘Faraona de la cumbia’ usó fuertes calificativos al referirse al joven que dijo que le robó un par de besos.

“Que conozcan a este tipo de arpías, a este tipo de gente que se quiere colgar de la imagen de otras personas para sobresalir”, aseveró. “Que trabaje, que aprenda con trabajo a sobresalir y no tener que mirar de quien se cuelga para sobresalir. Este es un buitre”, añadió en el programa "Válgame Dios”.

Además, se mostró arrepentida de haber apoyado al joven y dejó claro que jamás quiso un romance con este. “Para mi este joven murió, para mi no existe. Nunca más vuelvo a ser buena con nadie, a nadie más jalo a mi casa. No fue mi intención querer algo con él porque como hombre a mi no me gusta”, precisó.

Marisol aseguró que fue Joshua Stefan Luján Montesinos quien intentó besarla en más de una oportunidad. “En los besos que él dice, en las dos oportunidades, fue él quien se acercó, el que me jaló cuando yo me despedía a quererme dar un beso”, manifestó.

La ‘Faraona de la cumbia’ no solo acusó al joven de ser un vividor, sino también de no tener trabajo alguno. “Yo en mi vida quiero un hombre que trabaje, no uno al que tenga que estar dándole o manteniéndolo”, comentó Marisol, quien aseguró que tomará medidas legales contra Luján Montesinos.