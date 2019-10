Luc Besson, director de El profesional, responde contra denuncia por violación a actriz

Luc Besson, director de la exitosa película ‘El profesional (León)’, desmintió las acusaciones de violación de la actriz y modelo belgo-holandesa Sand Van Roy.

“Esta historia es una mentira de la A a la Z”, aseguró el director de las también cintas ‘Nikita, dura de matar’ y ‘El quinto elemento’ en una entrevista concedida a la cadena de televisión francesa BFMTV.

Como se recuerda, la actriz de 28 años de edad, denunció en mayo de 2018 a Luc Besson, de 60 años, por violación un día después de quedar con él en un hotel de lujo parisino.

Actriz Sand Van Roy

Según Van Roy, ella se sintió obligada a mantener relaciones íntimas con el director para crecer profesionalmente. La actriz tuvo un papel secundario en la película 'Taxi 5', producida por Besson. Luego en julio de ese mismo año, sostuvo que la violó en cuatro ocasiones, algo que él niega.

Luc Besson, director de la exitosa película ‘El quinto elemento’

Tras nueve meses de investigación, la Fiscalía de París archivó la primera denuncia por violación contra Besson. Pero el 2 de octubre, un juez reabrió el caso, a raíz de la segunda denuncia presentada por la actriz.

"No violé a esta mujer, no he violado a una mujer en mi vida. Nunca he levantado la mano a una mujer. Nunca he amenazado a una mujer. Nunca he obligado físicamente o moralmente a una mujer a nada. Nunca he drogado a una mujer como he leído en algún lugar. Es una mentira", afirma el director.

Luc Besson y otras denuncias

Sin embargo, la actriz no sería la única. Otras nueve mujeres denunciaron a Besson por agresiones sexuales, según los testimonios recogidos por el periódico online francés Mediapart.