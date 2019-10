Suzy, del grupo kpop Miss A, regresa a Corea del Sur para celebrar sus 25 años

La cantante y actriz Suzy, del grupo kpop Miss A, regresó a su natal Corea del Sur para celebrar en casa sus 25 años de edad, este 10 de octubre. La idol arribo de su viaje a Francia, la tarde del 4 de octubre, en el Aeropuerto Internacional Unseo-dong Incheon en Jung-gu, Incheon.

No obstante, Suzy -conocida como el “Primer Amor de la Nación”- viene compartiendo con sus 10,5 millones de seguidores en Instagram instantáneas de su recorrido por París, a donde viajó para estar presente en la Semana de la Moda, como modelo exclusiva de la casa de perfumes y cosméticos Lancôme, de quien es imagen desde finales de 2017.

Suzy: De idol k-pop a actriz consagrada de doramas

El debut de Suzy fue en 2010, como miembro de la agrupación femenina Miss A, después de haber pasar con éxito una audición de JYP Entertainment.

Rápidamente Suzy se destacó de sus compañeras al ser llamada para protagonizar diferentes campañas comerciales.

Un año después, obtuvo el papel protagónico en el k-drama juvenil “Dream High”, al que luego le siguió un rol en la película romántica “Architecture 101”.

Sin embargo, no fue hasta 2017 que se consagró como actriz con el dorama de fantasía “While You Were Sleeping”.

Ese mismo año hizo su debut en solitario como cantante con el mini-álbum “Yes? No?”. En diciembre de ese año JYP Entertainment anunció la disolución de Miss A.

Ahora, Suzy parece disfrutar del éxito de su nuevo dorama de acción “Vagabond” donde comparte roles con Lee Seung Gi y Shin Sung Rok.

Además de aparecer en la portada de octubre de la revista Marie Claire y firmar como imagen de las marcas Dashing Diva, Clalen Lens, Dior y K2.

Suzy en la portada de la edición de octubre de la revista Marie Claire. [FOTO: Instagram]

Lee Min Ho ¿El gran amor de Suzy?

A inicios del 2015, las redes sociales asiáticas se encendieron luego de que difundieran imágenes del protagonista del k-drama “The Heirs” y la vocalista de Miss A paseando por las calles de Londres.

Al poco tiempo, las agencias que representaban a ambos actores coreanos confirmaron que mantenían una relación romántica.

Lee Min Ho y Suzy fueron captados paseando juntos en Londres. Febrero 2015. [FOTO: Instagram]

El romance entre ambos duró casi tres años. Una fuente reveló que fue el actor se esforzó mucho para lograr el amor de Suzy.

“Cuando Lee Min Ho conoció a Suzy, se enamoró profundamente. Lee Min Ho continuamente fue tras ella de manera romántica”.

No obstante, Suzy intentaba que su relación tuviera un perfil bajo para evitar el acoso de la prensa.

“Incluso durante sus citas, Suzy tuvo dificultades para esconderse, para que no fueran atrapados”, señala la fuente en declaraciones recogidas por Kpopidols.

Lee Min Ho y Suzy mantuvieron una relación de casi tres años. [FOTO: Instagram]

Y aunque hubo rumores de que planeaban casarse antes de que Lee Min Ho fuera al servicio militar, el anuncio de su separación se dio a conocer en noviembre del 2017.

Meses después, Suzy intentó nuevamente encontrar el amor con el actor Lee Dong Wook, pero la relación no prosperó y terminó al poco tiempo.

Luego de ello surgieron los rumores de que Suzy y Lee Min Ho planeaban regresar, algo que fue descartado rápidamente por la agencia del actor, MYM Entertainment:

“Después de checarlo con él, no es verdad que haya regresado con Suzy. Tampoco es cierto que ellos han estado teniendo citas”.