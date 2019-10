Kendall Jenner confiesa que quiere convertirse en madre

Las Kardashians son una familia que siempre da que hablar. Hace unos días, la noticia era Kylie Jenner debido a su separación con el padre de su hija, Travis Scott, sin embargo, la penúltima de la familia ha hecho una revelación.

En el último episodio de “The Keeping Up With The Kardashians”, Kendall le dijo a su hermana Kim que no esperaba el día en que se convirtiera en madre para que le enseñara a su bebé a hacer cosas geniales tal cual como ella lo hacía de pequeña.

Como sabrán, es la única de la familia que no tiene hijos por el momento y hasta hace poco confesó que no estaba preparada para traer un ser al mundo. En enero del 2018 dijo que no tenía pensado ser madre. Pese a esta declaración, comentó que si en caso los tuviera jugaría con ellos todo el día, estarían paseando por los supermercados, saldrían con sus mascotas y más.

Kendall Jenner

Claro que sería lindo ver que la familia Kardashian-Jenner siga creciendo pero como dice Kendall Jenner, aún no es momento. Además no sabemos si está en una relación, solo que está en coqueteos con el modelo Fai Khada pero no tienen una etiqueta y no está claro si aún mantiene contacto con su ex pareja, el rapero Asap Rocky.

Kim no pudo ocultar su emoción al escuchar eso ya que su hermanita siempre juega con sus sobrinos y no duda en que sí sería una buena madre.

¿Kendall Jenner está planeando ser mamá?

Hubo una serie de interrogantes pero la modelo siempre salió a negar esas versiones. Muchos medios de espectáculos dijeron que ya estaba esperando un hijo cuando subió una foto a su cuenta oficial de Instagram con un vestido de puntos. Se pudo ver que le salía una pancita y los titulares acapararon un posible embarazo, fiel a su estilo, Jenner escribió: “¿Embarazada? Nada que ver, les recuerdo que el vientre se hincha cuando una mujer está con su periodo”.