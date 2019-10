Jazmín Pinedo sobre insultos de Magaly Medina: “Espero que se dé cuenta que se equivocó”

Magaly Medina tuvo fuertes calificativos para la conductora Jazmín Pinedo y sus compañeras del programa “Mujeres al mando”, a quienes llamó “Neuronas al mando” luego de afirmar que “no hay cerebro suficiente” y por eso ponen varias conductoras “a ver si entre todas hacen un poquito de neurona cada una y sumadas las seis dan una ‘neuronota’”

Ante lo dicho por la conductora de Magaly TV la Firme, Jazmín Pinedo se mostró bastante indignada, sin embargo no quiso responder de la misma forma a la popular ‘Urraca’.

"No tengo nada qué decir, no es algo que quiera para mí. Si revisas (‘Mujeres al mando’), verás que somos tres personas hablando y lo que dije fue que Ivana sabe muy bien cómo funciona eso y es un hecho donde le muestran cómo Mario llama a la prensa y rebota”, afirmó la ‘chinita’.

Jazmin Pinedo responde a Magaly Medina

Cabe recordar que Magaly Medina enfureció con las conductoras de “Mujeres al mando” porque se sintió aludida cuando Jazmín Pinedo dejó entrever que el ‘ampay’ de Mario Irivarren con Tepha Loza es falso.

Por otro lado, Jazmín Pinedo continuó sus declaraciones para Trome, indicando que no le agrada la confrontación con la periodista.

Jazmin Pinedo responde a Magaly Medina

"A mí este tipo de cosas no me agradan... Si un hombre me decía todo eso, ¿cómo se llamaría? Si una mujer lo dice ¿es diferente?, espero que se dé cuenta que se equivocó”, sentenció la ex “guerrera”.