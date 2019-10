Elton John: “No tenía idea de cómo vivir, pero no quería morir”

Elton John es una de leyendas vivas de la música británica. El destacado artista ha pasado por muchas cosas, pues su estatus de estrella le ha llevado a cometer algunos excesos, de los cuales ahora se arrepiente.

El intérprete de “Your Song” compartió parte de sus memorias en The Daily Mail donde mencionó la dura batalla que le tocó afrontar para superar su adicción a la cocaína, que empezó en el año 1974.

Reginald Kenneth Dwight, nombre real de Elton John, relató que se cansó de beber y de drogarse luego de que una de sus parejas, un hombre llamado Hugh Williams, lo acusara de ser un adicto.

Ante esto, el destacado pianista se aisló de todos para continuar con sus vicios. Sin embargo, se dio cuenta que esto le podría costar la vida.

"Me escondí solo en una casa alquilada en Londres durante dos semanas, inhalando cocaína y bebía whisky. En las raras ocasiones en que comía, me enfermaba inmediatamente después. No contestaba el teléfono. No respondía a la puerta", comentó para el medio.

"No me lavaba, no me vestía. Fue algo sórdido. Horrible. Finalmente, me di cuenta de que si continuaba por un par de días más, sufriría una sobredosis o un ataque cardíaco. No tenía idea de cómo vivir, pero no quería morir", agregó.

Antes de tocar fondo, Elton John mencionó que al principio la cocaína le hacía sentir bien, pero, a causa de ella, hizo cosas realmente embarazosas, pues las drogas iban de la mano con el alcohol.

“La cocaína me convirtió en un monstruo. (…) Me gustó cómo me hizo sentir. Esa sacudida de confianza y euforia, la sensación de que de repente podía abrirme, que no me sentía tímido o intimidado, podía hablar con cualquiera”, reveló.

“Luego, aparentemente, volví al plató de grabación (un bar de la ciudad de Cannes, en Francia) , exigí que comenzaran a usar las cámaras, me quité toda la ropa y comencé a rodar desnudo por el suelo”, señaló.

Elton John lleva tres décadas alejado del alcohol

Elton John tiene más de 30 años viviendo sobrio. Tras aceptar que era un alcohólico, asistió a un programa de Alcohólicos Anónimos, además tuvo que acudir a reuniones grupales para superar su vicio.