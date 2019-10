Diego Topa: “Mi mayor lucha es que los niños se quieran como son”

Por: Jannina Eyzaguirre V.

Diego Topa es un actor, compositor, cantante y conductor argentino con más de 20 años de carrera dedicada a los niños. En televisión destaca como conductor y protagonista de diferentes productos de Disney Channel y Disney Junior en Latinoamérica. Desde 2013 se encuentra al frente de Junior Express (con cinco temporadas al aire), donde interpreta a El Capitán Topa y Arnoldo. Esta vez regresa al Perú con su nuevo show musical ‘Topa: el viajero’, que se presentará el próximo sábado 12 de octubre en el Plaza Arena.

Hablemos de la televisión. ¿Qué tanto ha cambiado la audiencia infantil en los últimos años?

En la última década la audiencia ha cambiado mucho, más que nada por el tema de la tecnología, los chicos manejan más la tecnología, incluso mejor que los padres. Por eso me gusta liberar un poco el lado del juego y diversión como si salieras al parque a divertirte, dejar un rato el móvil para disfrutar de la calidad de los momentos de la vida diaria en general.

PUEDES VER La Sirenita: Daveed Diggs en conversaciones para interpretar a Sebastián

¿Qué tan complicado es captar la atención de los niños de hoy tomando en cuenta que la televisión como la concebimos agoniza a consecuencia de plataformas con contenido personalizado?

Teniendo en cuenta que la mayoría de programas infantiles que comienzan en la televisión son muy exitosos, yo tengo a mi niño interior siempre presente. Entonces, no es algo que para mí sea complicado. Estamos en una época donde el niño tiene acceso a elementos como tablets y redes sociales, no podemos evitar que las usen, pero sí educar la manera de usarlas con mucha responsabilidad y supervisión. Por eso siento con mayor énfasis mi responsabilidad por el humor saludable y la unión familiar.

¿Cómo es tu relación con las redes sociales y la tecnología?

Me conecto mucho en redes sociales, yo mismo las manejo y leo todo. A través de mi página web están todas la canciones topa.com.ar.

Eres una figura de Disney. ¿Siempre has tenido la libertad de opinar o proponer algo dentro de tus programas?

Gracias a Disney siempre ha sido un trabajo en equipo, podía proponer ideas y ser aprobadas o tal vez no, pero siempre en equipo para yo poder fluir. El niño es muy sensible a una figura falsa, entonces ser auténticos siempre fue lo primordial.

Hablemos del show musical. ¿Qué sentimientos te afloran cuando ves a los niños felices abajo o sobre el escenario?

Me enternece mucho el amor incondicional porque los niños tienen esa verdad, te quieren o no te quieren. Me emociona profundamente que ellos se conecten con su alma de niño y disfruten y los papás también. Mi show incluye todos los éxitos de mis discos como ‘Me muevo por aquí’, ‘Arcoíris’, El baile de la selva, Bichos y canciones nuevas que presento en las plataformas digitales.

PUEDES VER Bella Thorne: el antes y después de la actriz que cumple 22 años

¿Qué piensas del bullying en los colegios? ¿Alguna vez fuiste víctima de este tipo de maltrato durante tu infancia?

Pienso que no debería existir porque los chicos deben ser libres y crecer siendo como ellos quieran ser y sobre todo no recibir ninguna agresión ni física ni verbal. Pero, a veces, ellos repiten lo que ven en la familia. Cuando fui chiquito recibí bullying, pero con mi poca experiencia pude defenderme. Mi mayor lucha es que los niños se quieran como son, siempre buscando el apoyo de la familia.