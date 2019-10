Conoce el Set List de Bryan Adams para su concierto del viernes [VIDEO]

Anoche, en un espectáculo de más de dos horas, el cantante canadiense Bryan Adams, hizo vibrar al público en su primer concierto en Costa Rica, previa a su presentación en nuestro país este viernes 11 de octubre en al Plaza Arena. Más de 5500 almas corearon sus más grandes éxitos: “(Everything I Do) I Do It For You”, “Please Forgive Me”, “Summer of ’69” y “Heaven”, entre muchos otros.

Tras haber vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo y con más de cuarenta años de carrera musical, Bryan Adams se presentó en el Anfiteatro Coca-Cola ante público que se rindió ante el cantante de 59 años que se encuentra en plena forma musical. Hacia las 8.20pm, el intérprete ingresó al escenario entonando su éxito “Somebody”, que encendió al público, cuyos gritos retumbaron el recinto, según lo informó el diario costarricense La Nación.

El set List que se dejará escuchar en Lima, incluye los siguientes temas: Can’t Stop This Thing, Run To You, Shine A Light, Heaven, Go Down Rockin', Its Only Love, Cloud Number Nine, You Belong To Me, Women, Here I Am (Acústico), When You’re Gone (Acústico), Everything I Do, Back To You, The Only Thing, Cuts Like a Knife, 18 'Til I Die, Please Forgive Me, Summer Of 69,I Could Get Used To This, I Fought The Law, Whiskey In a Jar (Acústico), Straight From The Heart (Acústico) y All For Love (Acústico).

Bryan Adams es considerado uno de los más impactantes artistas sobre el escenario, lo que ha significado su consagración como uno de los mejores cantantes del mundo. Shine A Light, su más reciente álbum, contiene el single del mismo nombre coescrito con el cantante y compositor británico Ed Sheeran. Su presentación en Costa Rica es una antesala a su llegada a nuestro país, donde se presentará el próximo viernes 11 de octubre en Plaza Arena, al costado del Jockey Plaza.