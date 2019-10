Chris Soifer respalda a Christian Cueva por demanda a expareja que aseguró fueron amantes

Luego que Christian Cueva anunciara que denunciará legalmente a Jeyci Pérez por asegurar que el futbolista engañó a su esposa Pamela López mientras esta se encontraba embarazada, Chris Soifer, expareja del dominicano, aseguró que respalda las medidas legales que tomará el futbolista del Santos FC brasileño.

En declaraciones vertidas a un diario local, Chris Soifer fue consultada sobre la posible demanda que Christian Cueva emprenderá contra su expareja Jeyci Pérez:

“Si Jeyci tiene que asumir alguna responsabilidad, que las asuma. No es que hablas y después te lavas las manos como Pilatos. Así que cualquier cosa que él tenga que aclarar, me imagino que será por la vía legal y me parece perfecto”, expresó Chris Soifer ante las palabras de su expareja quien aseguró tener audios donde se confirmaría que la hermana de Michelle había tenido un amorío con Christian Cueva.

Sin embargo, y a pesar de ser un tema espinoso, Chris Soifer ha optado por preferir no seguir tocando el tema, pues no quiere provocar mayores problemas en la interna de la familia de Christian Cueva.

“La verdad que es un tema que se escapa de mis manos. No fui yo quien lo tocó, lo ocasionó Jeyci. Si Christian está pidiendo pruebas, ya es un tema que ellos tiene que arreglar. Yo no quiero ni mencionar a Christian por respeto a su familia, por su tranquilidad y espero que toda esta situación se calme tanto para él como para mí”.

Y es que las palabras de Jeyci Pérez han causado mayor revuelo cuando el dominicano aseguró que Christian Cueva no solo le habría sido infiel a su esposa Pamela López con Chris Soifer, sino que este affaire habría sucedido cuando esta se encontraba gestando.

Christian Cueva demandará a Jeyci Pérez

En una acción poco frecuente en una personalidad como Christian Cueva, hace unos días decidió salir ante las cámaras para aclarar las palabras de Jeyci Pérez y del estado en el que se encuentra su relación con Pamela López, asegurando que demandará al dominicano.

Pero, primero que todo, Christian Cueva descartó haber tenido algún tipo de romance con Chris Soifer:

“Yo no tuve ninguna relación con la señorita. Es una conocida para mí… la conocí por un amigo en común… Ella me escribió a mi Instagram para preguntarme cómo era México, me dijo que ella quería estudiar allá”, aseguró Christian Cueva en ‘Mujeres al mando’.

En ese sentido, Christian Cueva reiteró que Jeyci Pérez ha afectado a su familia con sus declaraciones y que tendrá que reafirmar sus palabras con pruebas.

“Si él tiene alguna prueba tal como lo dijo, eso lo veré yo legalmente. Lo que él está diciendo es mentira… Eso va a tener que comprobarlo y lo vamos a arreglar en otro lado”.