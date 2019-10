Bettina Oneto confiesa que no quería que su hija trabaje con Gisela Valcárcel

La actriz cómica Bettina Oneto ofreció una entrevista en la que sorprendió a más de uno al revelar que se negó a que su hija Shantall trabaje en el programa de Gisela Válcarcel.

La artista recordó que ella fue jurado en uno de los programas que condujo la popular ‘Señito’ y explicó la razón por la que no continuó formando parte de dicho espacio televisivo.

“He sido jurado de ‘El Gran Show’, pero yo arreglo mis contratos. Yo no voy porque quiero estar en la pantalla de Gisela (Valcárcel), he estado con ella en un montón de sitios... Por eso digo que no duro, porque yo no entro en esas situaciones y siempre he brillado sola”, expresó la actriz.

Tras las duras críticas que lanzó contra la televisión nacional actual, Bettina Oneto confesó que estaba en desacuerdo con que su hija Shantall Young trabajara con Gisela Valcárcel y que, por este motivo, tuvo varias discusiones con ella.

Bettina Oneto y Gisela Valcárcel

“Dicen: hay esa vieja cómo habla si su hija a trabajado ahí. Si tú supieras las broncas con mi hija porque yo no quería que trabajara ahí, pero está haciendo su vida. Tiene 40 años y además sus metas eran muy diferentes a las de las chicas que estaban ahí”, comentó.

Sin embargo, la actriz admitió que, gracias a dicho programa, su hija logró impulsar su carrera artística y ahora tiene un gran éxito.

“Mi hija logró lo que quería. Tiene tres o cuatro academias, eso es lo artístico”, contó Bettina Oneto, orgullosa del trabajo de su hija.

Bettina Oneto arremete contra la televisión peruana

Bettina Oneto generó polémica al dar controversiales declaraciones sobre lo que piensa del contenido de los programas de la televisión peruana.

“Casualmente ayer estaba con Carlos Galdós y me preguntó una chica de ‘¿qué pienso sobre la televisión ahora?’. La televisión es una porquería. La televisión ha sido un retroceso que da lástima. Estamos enseñando a enfrentarnos, a estar en pleitos (...)Al ‘ella te dijo, si no te dijo’”, mencionó.

La actriz cómica brindó estas declaraciones durante una entrevista para Acción Web Media.