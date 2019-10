Yahaira por críticas de Melissa Klug: “La señora tiene el mismo discurso hace tres años”

Luego de que Melissa Klug lanzara una serie de críticas contra Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia, la salsera decidió romper su silencio.

La popular ‘Reina del totó’ salió al frente para aclarar que poco o nada le importa lo que pueda decir la empresaria sobre ella y la relación amical que mantiene con la ‘Foquita’ Farfán.

"De verdad que la señora está con el mismo discurso desde hace tres años. Me tiene sin cuidado, no me interesa”, expresó la cantante.

Yahaira Plasencia habló sobre futuros 'ampays' con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia contó que ella y Jefferson Farfán se divirtieron mucho durante el viaje que realizaron a Cuba y aseguró no tener problemas en que aparezcan más ‘ampays’ sobre ellos.

“La pasé súper bien (en Cuba), si nos ‘ampayan’ o no, bacán. Ya nos han ampayado varias veces”, comentó, sin dar relevancia a las palabras de Melissa Klug.

Además, se mostró muy emocionada porque está atravesando un muy buen momento en su carrera artística.

“Estoy tranquila, súper renovada y feliz porque mis sueños se están cumpliendo", mencionó la salsera, quien hace poco lanzó el sencillo “Y le dije no”, de la mano del productor internacional Sergio George.

Yahaira Plasencia asegura estar soltera

La revista de espectáculos People entrevistó a Yahaira Plasencia para que hable sobre su carrera artística y también sobre su vida privada.

Cuando le preguntaron si su corazón tenía dueño,esta respondió: “No. Ahorita el amor de mi vida es mi carrera”.

Yahaira Plasencia niega apoyo económico de Jefferson Farfán

La salsera Yahaira Plasencia fue enfática al señalar que no recibe ninguna ayuda económica por parte de Jefferson Farfan para impulsar su carrera como cantante.

“Dicen que me pagan la carrera y eso es tonto. No solo a mí me causa risa, sino a Sergio (George) también. A Sergio nadie le puede pagar nada. Ni yo ni nadie. Él es un productor top que ficha artistas. Es imposible”, expresó la intérprete de “Y le dije no”.