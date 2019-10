Regina Blandón es acusada de plagio y responde a su estilo

Regina Blandón, actriz que dio vida a Bibi en “La familia peluche”, regresó a las pantallas de Televisa para formar parte de “¿Quién es la Máscara?”, nuevo espacio de entretenimiento para el canal mexicano.

Pese a que alegró a sus seguidores por volver a Televisa, la actriz protagonizó una accidentada presentación y un usuario de Twitter acusó de plagio a Regina por el disfraz que lució en su número musical.

“Oigan, @TelevisaTVmx @Televisa y @ReginaBlandon usaron sin permiso (por no decir que la marca que los vistió incurrió en plagio) los diseños de mi amigo Genaro Tirado Sánchez, reconocido artista de Zacapoaxtla, Puebla. ¿Me ayudan a compartir y denunciar por favor?”, escribió el tuitero.

Ante el reclamo del cibernauta, Regina Blandón se pronunció en su cuenta oficial de Twitter para responder a su fiel estilo.

“Mira, yo no tenía idea, bastante trabajo me costaba vestirme con una botarga (disfraz) y no sabíamos nada. Una disculpa. Pero qué chida la playera y qué talentoso tu amigo y ojalá este tuit le sirva de promoción para sus diseños. Gracias por avisar”, expresó la mexicana.

“¿Quién es la Máscara?”, nuevo espacio de Televisa

Celebridades de distintos ámbitos suben al escenario para cantar disfrazados, mientras un grupo de especialistas intenta descubrir su identidad.

¿Quién es Regina Blandón?

Regina Blandón es una actriz mexicana de 29 años de edad, más conocida por interpretar a Bibi en la serie de televisión cómica de la cadena Televisa “La familia P. Luche”. Ella es hija del actor Roberto Blandón, conocido ampliamente por su trabajo en telenovelas mexicanas.

En la serie “La familia P. Luche”, Regina Blandón trabajó junto a los comediantes Eugenio Derbez y Consuelo Duval. En 2003 debutó en el cine en la película “El misterio del Trinidad”, por cuya interpretación recibió una nominación al Premio Ariel en la categoría mejor co-actuación femenina.