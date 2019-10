Apenadas por el final de ‘Mujeres sin filtro’

Luego de que el último sábado las conductoras del programa ‘Mujeres sin filtro’ se despidieran en pantalla para sorpresa de sus seguidores, Katia Condos explicó las razones de por qué el espacio nocturno que conducía con Rebeca Escribens, Almendra Gomelsky y Gianella Neyra llegó a su fin.

“Estamos superapenadas porque es un proyecto de cuatro amigas que nos amamos. Estamos con pena de que haya terminado, pero también super agradecidas porque nadie apostaba ni medio por el programa y hemos estado casi tres años en las pantallas con un superéxito, con buen rating, y nos vamos por todo lo alto”, dijo la experimentada actriz.

Condos negó que el fin del programa se deba a factores como el bajo rating, y dijo más bien que se trata de un tema externo. “Son cosas que ya no manejamos, coyuntura del país, temas que van por otro lado que no tienen nada que ver con nosotras. ‘Mujeres sin filtro’ siempre se proyectó así con 12 o 13 capítulos, y luego íbamos aumentando cuando nos lo pedían. Y esta vez era un bloque de 12 ediciones y no nos han renovado, y ha terminado por otras coyunturas que no tienen que ver con el éxito del programa”, dijo tras asegurar que tampoco influyó el cambio de equipo de producción que tuvieron, ya que la anterior gestión se fue a Latina para hacer ‘Noche de patas’.

“No tiene nada que ver, a la producción anterior la amamos y les agradecemos. Incluso, este año hemos tenido más rating, así que no tiene nada que ver con el cambio de producción. Los hermanos Pinasco (actuales productores) han sido maravillosos con nosotras. Estamos muy agradecidas con la productora anterior y la actual productora”, refirió.

Por su parte, sus compañeras usaron sus cuentas en redes sociales para despedirse de su público. “He sido muy feliz trabajando y pasándola bien con ustedes. Gracias a todo el equipo que ha sido parte de esta linda aventura. Para mí esta es la despedida más sin filtro que nunca, esto es lo que somos, lo que vamos a ser siempre”, señaló Gianella Neyra.

“¡Nunca subestimes lo diferente, lo loco, lo raro, lo que no encaja con el montón, porque terminará siendo lo más recordado! Ahora todos quieren ser sin filtro. Gracias totales”, escribió Rebeca Escribens en Instagram. Por su parte, Almendra Gomelsky manifestó: “Siempre juntas. No importa dónde, cuándo, cómo. Nosotras somos pura magia. El escenario cambia, pero nuestra amistad nunca. Las amo”.