Magaly Medina sobre “Mujeres al mando”: “No hay cerebro suficiente"

El programa “Magaly TV, la firme” difundió imágenes de Mario Irivarren y Spheffany Loza saliendo juntos del cumpleaños de su amiga Macarena Vélez. El video resultó muy comentado por la prensa de espectáculos y la conductora Jazmín Pinedo no fue la excepción.

“Yo he tenido esta conversación con Ivana (Yturbe) haciéndome la misma pregunta en otras ocasiones y yo creo que ella sabe muy bien la respuesta (...) Ella sabe muy bien cómo es que aparecen estos ampays justo en estos momentos precisos. Ella sabe de dónde proviene esta situación”, fue el comentario de Pinedo en “Mujeres al mando”.

Luego que Jazmín Pinedo cuestionó las imágenes presentadas en “Magaly TV, la firme”, la periodista Magaly Medina decidió pronunciarse en su programa en vivo para responder a la presentadora de “Mujeres al mando”.

“¿Creen que yo me prestaría a que Mario Irivarren me llame y me diga: ‘mira Magaly voy a llevar a Tepha (por Spheffany Loza) ahora a su casa en la noche’. Nosotros estábamos cubriendo el cumpleaños de Macarena Vélez y decidimos seguirlo”, señaló Medina en la reciente edición de “Magaly TV, la firme”.

“Y si quieres decir que en mis ‘ampays’ hay algo raro, dilo con todas las letras y pruébalo, primero pruébalo. Yo no soy amiga de Mario Irrivaren ni me importa ni me interesa, de mis ampayados no soy amiga ni enemiga, soy solo una periodista de espectáculos que está haciendo su trabajo”, agregó Magaly.

En otro momento, Magaly Medina también se refirió a las presentadoras de “Mujeres al mando” y les envió un duro mensaje.

“Eso de tener seis animadores... ¡Dios mío! Debe ser que con una no es suficiente, no hay cerebro suficiente y por eso ponen seis haber si entre todas hacen un poquito de neurona cada una y sumadas las seis dan una ‘neuronota’. ¡Neuronas al mando!”, sentenció.

“Pónganse sus neuronas a trabajar, a funcionar, cuando quieran ustedes manchar mi reputación y de mis ampays; mis ampays no los pongan en duda porque acá se trabaja y acá la que conduce y dirige el programa es una mujer periodista, ¿entienden? Acá no necesito seis medias neuronas que me acompañen, solita me jaraneo. En verdad me indigna que pongan en tela de juicio mis ampays”, finalizó.