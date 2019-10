Magaly Medina a Jazmín Pinedo: “Pon tus neuronas a trabajar cuando quieras manchar mi reputación”

La conductora Jazmín Pinedo defendió a la modelo Ivana Yturbe de las críticas que recibió por renunciar al concurso de belleza Miss Progress Internacional 2019, debido a que sufrió una descompensación. Además, durante la emisión del programa “Mujeres al mando” mencionó que Ivana Yturbe no quiere saber nada de los ‘ampays’ de su expareja Mario Irivarren y dejó entrever que eran armados.

Esta situación enfureció a la periodista Magaly Medina, pues fue el equipo de su programa Magaly TV la Firme, el responsable de grabar a la modelo Stephany Loza subiendo al auto de Mario Irivarren.

“¿Creen que yo me prestaría a que Mario Irivarren me llame y me diga mira Magaly voy a llevar a Tepha Loza ahora a su casa en la noche, viniendo de la fiesta? Nosotros estábamos cubriendo el cumpleaños de Macarena Vélez y decidimos seguir a Mario Irivarren porque nos informaron que ellos se estaban viendo clandestinamente”, señaló la periodista.

“Y si quieres decir que en mis ‘ampays’ hay algo raro, dilo con todas las letras y pruébalo, primero pruébalo. Yo no soy amiga de Mario irivarren, ni me importa ni me interesa”, retó a Jazmín Pinedo.

Magaly Medina continuó su descargo con duros calificativos para la popular “chinita” y sus compañeras en la conducción del programa “Mujeres al mando”.

"Si tú no eres periodista, boba, porque eres boba, eres tonta, estás ahí (en la conducción de ‘Mujeres al Mando’) de favor. Eso de tener 6 animadores ¡Dios mío! No hay cerebro suficiente por eso ponen seis a ver si entre todas hacen un poquito de neurona cada una y sumadas las seis dan una neuronota “Neuronas al mando”, dijo entre risas la popular ‘Urraca’.