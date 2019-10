Difunden conversación hot que Luciano Castro mantuvo con mujer y esposa lo defiende

El nombre de Luciano Castro se convirtió en viral por mantener conversaciones hot con una mujer que no es la madre de sus hijos. Las capturas fueron muy explícitas y muestran la clara intención del actor argentino por compartir material sexual.

“¿Pasás o qué?”, le escribía la supuesta tercera en discordia. “El video y con cara. Y ahí te paso todo de una”, le respondía Luciano Castro.

Ante esta violación a la privacidad, la pareja de Luciano Castro, Sabrina Rojas, se presentó en el programa “Intrusos” de Argentina y explicó el panorama de esta incómoda situación en su vida.

En un inicio, la actriz argentina sostuvo que ya estaba al tanto del material que circuló en redes sociales y los hechos ocurrieron cuando la pareja decidió darse un “break” en su relación sentimental.

“Quiero aclarar por qué estoy yo y no Luciano. Porque somos un equipo y yo me muevo mejor que él en los medios, es más torpe, se enoja más rápido y yo me muevo mejor. Las fotos no son mías, pero yo también soy parte de esto”, aclaró Sabrina.

"Yo sabía de la existencia de estas fotos, las estábamos esperando. Llegamos a octubre y dije ‘qué afortunado que sos que no pasó nada’. Esto es parte de nuestra separación del verano. Estuvimos separados casi tres meses, y en ese tiempo cada uno hizo de su cul* un pito, literal. Somos personas jóvenes... Evidentemente, yo me moví con gente más confiable. Yo también me entretuve. Cada uno lo vivió como quiso”, explicó sobre la crisis que vivieron.

En otro momento, Sabrina Rojas señaló que antes de retomar su relación con Luciano, ambos fueron sinceros. "Blanqueamos qué habíamos hecho cada uno por su lado. Me contó que se había sacado unas fotos en Instagram. Me chocó. Le dije: ‘sos boludo’. Tenía cero confianza con la mujer. Tenemos el historial de las personas con las que Luciano habló y tenemos indicadores. Él no borró nada. Está todo. Cuando me mostró lo que había hecho, dije ‘nos van a exponer’. Claro que me enojé. Era obvio que no lo iban a cuidar”, sentenció.