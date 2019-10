Kim Kardashian revela que Kanye West no quería salir con ella por temor de arruinar su carrera

Kim Kardashian reveló que diversas personalidades de Hollywood advirtieron a su esposo, Kanye West, de que no se embarque en una relación con ella porque arruinaría su carrera.

En un adelanto del documental de “True Hollywood Story” sobre el ascenso de Kim Kardashian a la fama, la socialité y empresaria expresó declara que no fueron pocos los allegados a Kanye West que le expresaron alejarse de la estrella de “Keeping Up With the Kardashians”: “Todos le decían: No puedes estar con ella, es una estrella de realitys. ¡Va a hundir tu carrera!".

El matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West es conocido como "Kimye". [FOTO: Instagram]

¿Cómo se conocieron Kanye West y Kim Kardashian?

La pareja se conoció en 2002, cuando la socialité de 22 años en aquel entonces, tenía 2 años de casada con el productor Damon Thomas, de quien se separaría en 2004.

En palabras de Kim Kardashian, durante aquel tiempo supo por amigos en común que el rapero se sentía atraído por ella.

"Les preguntaba a todos sobre mí, y siempre decían: "Oh, ella tiene pareja".

Damon Thomas y Kim Kardashian. [FOTO: Instagram]

¿Cuándo comenzó la relación entre Kim Kardashian y Kanye West?

A finales de octubre del 2011, la estrella del reality “Kourtney and Kim Take New York” anunciaba su divorcio del jugador de la NBA, Kris Humphries tan solo 72 días después de haberse casado.

Kim Kardashian el día de su boda con Kris Humphries. [FOTO: Instagram]

Unos meses después, en marzo Kim Kardashian viajó a París para asistir al desfile de Kanye West en París Fashion Week 2012.

“Siempre seguimos estuvimos en contacto […] Luego, me invitó a París a su desfile de modas, y fue entonces cuando sucedió”, declaró la madre de North, Saint, Chicago y Psalm.

Kim Kardashian en París con Kanye West. 2012 [FOTO: Instagram]

Kanye West: “Sentí una atracción magnética por Kim Kardashian”

Para el rapero, la empresaria y futura abogada es “pura como una fuerza de energía”.

“Cada vez que estaba cerca de ella y la veía, era una atracción magnética a esta fuerza de energía. Ella era buena, pura, feliz, amorosa, valiente, valiente, fuerte''.