Esposo de Katy Jara responde a acusaciones de infidelidad y maltrato familiar

Años atrás, Katy Jara pasó por una relación tormentosa que la marcó de por vida. Sin embargo, el amor llegó a su puerta cuando menos lo esperaba. Incluso llegó al altar, con tan solo seis meses de romance.

Hace unos días, a través de sus redes sociales, Katy Jara dio a conocer que había contraído matrimonio con el empresario piurano Marvin Bancayan Fiestas, quien también es contador de profesión.

Sin embargo, ni la cumbiambera ni su pareja se imaginaron que su matrimonio realizado en Trujillo se vería opacada por las acusaciones que Fabiola de la Cruz, expareja del contador, haría contra ellos.

Ante los cuestionamientos a Katy Jara, su esposo no tuvo de otra que romper su silencio en Instagram. Al inicio de su descargo, Marvin Bancayan dio a conocer que su vida se vio expuesta desde que tuvo un cargo público en Piura.

“De la vida me quedo claro siempre que el tiempo es el mejor juez y el más sabio, aquellas personas que me conocen y son mis amigos saben que lamentablemente mi vida siempre ha estado expuesta por haber ocupado un cargo público en su momento y después de eso por factores diferentes como temas políticos, laborales, falsos amigos y gente que lamentablemente no puede vivir tranquila si tú eres feliz”, manifestó el esposo de la cumbiambera que es muy popular en el sur del país.

“Lamentable que sientas decepción de personas que en algún momento fueron tus amigos, personas por la que distes todo, lo que tuviste y lo que no tuviste, pero una decepción es un martillo que te golpea, si eres de cristal de seguro que te va romper, pero si eres de hierro te va forjar”, agregó el piurano en Instagram.

Marvin Bancayan aclaró que su relación con Katy Jara empezó con el pie derecho. Y si bien ellos decidieron dar el siguiente paso de forma rápida, esa decisión solo les corresponde a ambos. “Dejo claro y establecido que mi relación con mi ahora esposa empezó de la mejor manera, y se fue consolidando conforme pasaron los meses, si fue muy rápido o no es un tema que solo sentimos y conocemos nosotros”, indicó en referencia a las declaraciones de Fabiola de la Cruz, quien indicó que la artista fue la “manzana de la discordia”.

Por otro lado, el esposo de la conductora de “Domingos de fiesta” aseguró que no responderá a Fabiola de la Cruz por el bien de su pequeño y todo se lo dejó al Todopoderoso. “Por respeto a mi menor hijo Nathaniel evitaré pronunciarme con respecto a su madre, porque tú conoces perfectamente toda la verdad, pero si la que cuentas hoy delante de una cámara es la que quieres hacer creer a las personas que es, pues que así sea, solo recuerdas que no creo en el karma, pero si te digo que Dios da a cada quien lo que se merece”, concluyó en Instagram.

Esposo de Katy Jara lanza acusación contra el programa de Magaly Medina

El día domingo en horas de la tarde mientras alimentaba a unos pequeños gatitos que había recogido de la calle, de manera violenta se estacionó en mi domicilio un auto Yaris de color rojo el cual por su manera de acercarse a mi persona, en algún momento llegué a pensar que se trataba de un asalto o delincuentes; me puso más preocupado aún, el estar afuera con una niña menor de edad, quien me acompañaba a darle de comer a las mascotas; la persona que violentamente bajó corriendo del vehículo se identificó como reportero del programa Magaly Tv, muy cordialmente lo salude y le manifesté que procedía a retirarme ya que desconocía los motivos de su visita y de la misma manera sus intenciones de dialogar.

“Visto las declaraciones en el programa arriba mencionado, manifiesto que estuve fuera de casa por motivos personales con mi esposa y estoy retornando el día de hoy. Siempre me caractericé por ser una persona frontal y bajo esa situación es que hago la invitación el día de hoy al mencionado equipo y a la prensa local a mi respectivo domicilio, el cual ya conocen, para poder recabar cualquier información que deseen de manera directa. Estaré dispuesto a partir de las 4 de la tarde, sí así lo desearan.