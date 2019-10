Katy Jara responde a ex de Marvin Bancayan tras acusaciones de infidelidad

No tienen ni un mes de casados y Katy Jara y su esposo Marvin Bancayan ya están en la polémica; luego de que el programa de Magaly Medina diera a conocer el pasado del piurano.

La noche del lunes, “Magaly TV La Firme” dio a conocer las duras declaraciones de Fabiola de la Cruz y la denuncia de violencia familiar que Jessica Jhoselin Delgado interpuso, años atrás, contra el flamante esposo de la cumbiambera.

PUEDES VER Katy Jara: exponen tormentoso pasado de su esposo

Ante los cuestionamientos, la misma cantante peruana ha intentado defender a su pareja mediante su cuenta de Facebook, en donde aparecen juntos en Ecuador, donde al parecer están disfrutando su luna de miel.

En su mensaje, la artista de cumbia Katy Jara dio a entender que la verdad es otra y que esta difícil experiencia le ha servido para saber quiénes realmente son sus amigos y fans.

“Ya salió el sol y es una mañana distinta a las que suelo estar acostumbrada. Pero como siempre digo, la verdad siempre cae por su propio peso y la verdad la saben las personas allegadas a mí, como mi familia y los pocos amigos que tengo. Hoy realmente me doy cuenta que son muy pocos”, manifestó la presentadora de “Domingos de fiesta”.

“Agradezco a la reducida cantidad de ‘verdaderas amistades’ que me han llamado o escrito, no para juzgarme, si no para saber cómo estoy y para expresarme su solidaridad, no saben cuánto las valoro y son en estos momentos difíciles donde te das cuenta quiénes son realmente tus amigos y no solo contactos de Whatsapp o redes sociales. Gracias de verdad, me dan la fuerza necesaria para sentirme mejor”, agregó Katy Jara en Facebook.

La intérprete de “Corazoncito”, “Déjenme sufrir” y “Vas a llorar” dejó entrever que explicarán lo que realmente pasó cuando retornen de su viaje. “La verdad siempre será una sola, no tengo nada que temer, tanto mi esposo como yo estamos tranquilos y abiertos a poder esclarecer las cosas que se vienen diciendo de nosotros”, indicó en su red social donde viene recibiendo diversos tipos de mensajes.

“Agradezco también a mis #katylovers que están conmigo , los verdaderos #katylovers que me conocen desde que empezó mi carrera como Katy Jara. Gracias infinitas. Solo quiero agregar: un moneda tiene 2 caras y cada historia y sus protagonistas tienen derecho a expresar su testimonio, su verdad , no juzgues a la personas, sin antes saber la versión de ambas partes. Gracias por su tiempo y atención. Gracias por compartir estas líneas también. Gracias Dios , solo tú sabes la verdad de los corazones”, concluyó la artista que goza de gran reconocimiento en el sur del país.