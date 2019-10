Aseguran que hija de José José lleva años planeando quedarse con la fortuna de su padre

La muerte de José José está envuelta en una serie de misterios que generan muchas dudas. El más fuerte de estos son los no pocos rumores que señalan a la hija menor del cantante, Sarita, como un oscuro personaje que está moviendo cielo y tierra para quedarse con todo el patrimonio y los bienes del ‘Príncipe de la Canción’, inclusive dejando de lado a sus hermanos José Joel y Marysol.

La revista TV Notas ha publicado una entrevista a una fuente cuya identidad no ha sido revelada, en la que aseguran que es una persona muy cercana a José José y a ‘Sarita’, afirmando que la hija menor del fallecido cantante lleva años planeando quedarse con todos los bienes de su padre.

Sarita “lucró” con la muerte de José José

En la entrevista se asegura que ‘Sarita’ vendió la muerte de su papá. Así lo relata la fuente citada por TV Notas:

“¡Claro, Sarita es malévola!, desde mucho tiempo atrás. Sarita sacó el cobre, como se dice, y movida por el dinero tomó muchas malas decisiones. El claro ejemplo fueron los cuatro días que el cuerpo de José estuvo desaparecido, porque ésa fue la realidad. Ni sus hermanos sabía el paradero de los restos de su padre”.

En ese sentido, la publicación afirma que esta ocasión no fue la primera en la Sarita ha usado el nombre de José José para sacar dinero: “En 2014, Sarita vendió su boba a un medio con la promesa de que ahí estaría su padre. Como te dije antes, Sarita siempre estuvo tentada por el dinero”.

José José “secuestrado” por Sarita

La fuente de TV Notas también destaca de aquella ocasión en 2017 cuando algunos medios mexicanos aseguraron que Sarita había ‘secuestrado’ a José José cuando esta se enteró que el cantante había sido diagnosticado con cáncer de páncreas encontrándose en México, hecho que era contrario a los intereses de la menor de los Sosa, porque sabía que en el país azteca no podía contralarlo.

“Estando en México no podía manejarlo, así que por eso viajó a la Ciudad de México y prácticamente lo secuestró”.

Pero agregó algo revelador sobre el abusivo trato que Sarita habría tenido para José José en este oscuro periodo:

“Su papá no estaba bien y ella abusó de las condiciones en las que se encontraba, pues el pobre ya no tenía ni fuerzas para alzar la voz, para defenderse, para ponerle un alto a su hija pues, aunque no tengo pruebas, te aseguro por la memoria de José que los que se quedaron con su dinero fueron Sarita y el mantenido de su esposo Jimmy Ortiz”.

José José estafado por hijastras

La misma fuente reveló que las hijastras de José José, Monique y Celine estafaron al cantante cuando estas se hicieron cargo de sus negocios, ocasión que fue bien aprovechada por Sarita para apartarlas del círculo íntimo del ‘Príncipe de la Canción’ y que, gracias a la influencia de la menor de sus hijas, el intérprete de ‘El Triste’ las habría desautorizado para acercarse a su familia.

“A Monique se le ocurrió poner un negocio de bienes raíces…. Lo convenció en invertir y fue cuando comenzó el negocio para ella… él confió plenamente en su hijastra, le dio acceso a su fortuna… Ella comenzó a comprar y vender, a veces sin el permiso de José”.

“Sara (Salazar) se percató de los negocios que estaba haciendo por su cuenta y que se estaba enriqueciendo a costa de José… Monique le robó gran cantidad de su fortuna”.

En ese sentido, la fuente citada por TV Notas, especula sobre si el robo que hicieron sus hijas produjo su colapso emocional: “Pienso que el derrame de Sara (Salazar) fue en parte porque se dio cuenta del robo que les hizo su propia hija… A raíz de esto, José pidió ayudar para pagar los hospitales, pues no le quedaba dinero”.

Es entonces que la publicación detalla que entró en escena Sarita para indisponer más de lo debido a sus propias hermanas ante José José: “Ella se reunió con su papá y le dijo que Monique había transferido dinero de la cuenta de él a su cuenta personal… Lamentablemente, toda la gente que José creía que lo quería, le terminó robando o abusando de su confianza”.

Y agrega sobre la nefasta influencia que comenzó a tomar Sarita sobre José José: “Le llenó la cabeza de malas ideas, tanto que ni Monique ni Celine podían acercarse a Sara mamá. José no lo permitía”.

Esta sería la razón que en las exequias de José José no se viera por ninguna parte ni a Monique ni a Celine, que cuando el cantante se unió con Sara Salazar tuvieron como única figura paterna, así como el intérprete mexicano las acogió como si fueran sus hijas.

Sarita se hizo millonaria con la serie de José José

Otro detalle bastante turbio es aquél relacionado con la miniserie biográfica de José José, revelando que en su momento Telemundo se acercó al cantante y a Monique (en ese entonces había asumido funciones de representanta ya que su esposa Sara estaba en coma producto de un derrame cerebral) ofreciéndoles una fuerte suma por los derechos de autor.

“Ellos ofrecieron 100 millones de pesos para tener los derechos. Pero, irónicamente, cuando hubo dinero de por medio vinieron los problemas y la que saltó primero fue Sarita… No sé de qué manera pasó, pero Sarita se enteró del dinero que le ofrecían a su papá y, curiosamente, le dio por interesarse en los asuntos de él”.

Dato revelador si tenemos en cuenta que hoy se sabe que Sarita facturó unos 5 millones de dólares por la serie de José José y otros 3 millones más por el total del valor de propiedades que el cantante poseía en los Estados Unidos, y que hizo creer a sus hermanos José Joel y Marysol que su padre no contaba con inmuebles en dicho país.