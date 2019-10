Joaquin Phoenix grita al mundo su amor por Rooney Mara

Unidos por las diferencias. El nombre del actor Joaquin Phoenix se ha convertido en uno de los mas buscados en los últimos meses por su interpretación para la película “Joker".

Su aparición en la última edición del Festival de Viena dejó varias dudas abiertas respecto a su vida amorosa, de la cual se sabe poco, o casi nada. Una conocida mujer lo miraba atentamente mientras él posaba frente a las cámaras fotográficas y de televisión.

Joaquin Phoenix pasa vergonzoso momento por imágenes inéditas de 'Joker'

¿Quién es la pareja de Joaquin Phoenix? Rooney Mara es una conocida actriz de Hollywood, conocida por su papel en la película “La chica del dragón tatuado”, la cual recibió críticas positivas para su interpretación en el film de David Fincher.

Fue su actuación como Lisbeth Salander que provocó su apodo, “dragón sucio”, el cual es usado por el intérprete de el “Joker".

Para saber quién es Rooney Mara basta con revisar las pocas entrevistas que ha brindado a los medios de comunicación. Ella es defensora de los animales, actriz de Hollywood, es activista, vegetariana y tiene un título como psicóloga.

La relación de Joaquin Phoenix y Rooney Mara inició de una manera poco convencional. Ellos intercambiaban mensajes por correo electrónico. No se veían, no se llamaban, solo se comunicaban por letras escritas.

Los que pocos conocen es que los famosos actores de Hollywood tienen una relación desde el 2017. Ellos confirmaron que eran pareja durante la alfombra roja del Festival de Venecia.

La prensa de espectáculos en Hollywood ha expuesto la intención de Joaquin Phoenix de contraer matrimonio con Rooney Mara. Después del estreno de la película “Joker”, ella lució un anillo muy llamativo en su mano.

Películas de Joaquin Phoenix y Rooney Mara

“Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot”, “HER” y “María Magdalena” fueron las 3 películas donde actuaron juntos Películas de Joaquin Phoenix y Rooney Mara.

Pese a que ambos son actores de Hollywood, siempre se han mostrado apoyándose en los proyectos que realizan en el cine.

¿Cuál es la edad de Rooney Mara?

Rooney Mara, activista y actriz de Hollywood, tiene 34 años de edad. Por su parte, Joaquin Phoenix tiene 44 años.

Rooney Mara