Spheffany Loza tuvo que llamar a Ivana Yturbe para explicar qué hizo con Mario Irivarren

Aclara que son amigas. La modelo peruana Spheffany Loza, integrante de “Esto es guerra”, habló por primera vez sobre lo que ocurrió aquella noche cuando fue captada con Mario Irivarren al salir de una fiesta.

En una entrevista para el programa “América Espectáculos”, Spheffany Loza dejó en claro cuál es el tipo de relación que mantiene con Mario Irivarren, pero sobre todo, qué explicación le dio a Ivana Yturbe, quien se encontraba internada en una clínica de Italia.

“Ya no saben qué inventar. Me reí, me pasaron la nota y me reí. ¿Qué tiene de malo que un compañero de trabajo jale a otra compañera? Ivana y yo somos amigas, ella confía en mí. Me contó lo que le pasó, pero ya se siente mejor. O sea, no podría ir a la pastelería de Ignacio porque ya estaría con otras intenciones. Está mal, quieren armar malas vibras siempre, están buscando lo malo. No pueden ver a una persona feliz".

La integrante de “Esto es guerra” comentó que se comunicó con Ivana Yturbe para comentarle lo que había ocurrido con su pareja a la salida de una fiesta que se organizó por el cumpleaños de Macarena Vélez.