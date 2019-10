Goo Hye Sun expone nuevos chats y llama cobarde a Ahn Jae Hyun

Goo Hye Sun utilizó nuevamente su cuenta de Instagram para exponer sus problemas con la agencia, HB Entertainment, quien según la actriz la estaría ignorando desde hace semanas.

En su publicación realizada el 7 de octubre, la actriz del dorama “Boys over flowers” presenta dos capturas de conversaciones que mantuvo con el CEO de HB Entertainment, Moon Bo Mi.

Según la actriz la primera captura corresponde a un mensaje que ella le envió al CEO el 18 de agosto, donde le pide que resuelva su situación laboral, tras conocerse la noticia de su separación.

“Hola, presidente. No creo que Ahn Jae Hyun y yo debamos quedarnos en la misma compañía en la situación actual. El director me dijo que terminarás el contrato. Es correcto que descubramos esto nosotros mismos como una pareja casada, y no quiero que se esconda detrás de ti como un cobarde. Estoy pensando en dejar la agencia y luchar con confianza contra la persona Ahn Jae Hyun. Pido disculpas por las molestias. Te agradecería que pudieras cancelar el contrato”.

Los siguientes mensajes corresponden a los días 28 y 29 de agosto. En ellos, Goo Hye Sun exige que se finiquite su contrato.

Al no obtener respuesta, la actriz decidió exponer estas conversaciones agregando en un extenso post en Instagram que había perdido su confianza en HB Entertainment.

“Este es el texto que envié en agosto y ya es octubre. . La participación de la agencia en mi divorcio con Ahn Jae Hyun ha dañado mi confianza con ellos”, expresó la actriz en referencia a sus primeros mensajes en Instagram (ya eliminados) en los que advertía que la agencia estaría preparando informaciones falsas contra ella.

“Ahn Jae Hyun y el CEO de la compañía hablaron de mí en sus conversaciones de Kakaotalk, que no fueron reveladas por las investigaciones forenses de Dispatch. También grabé las conversaciones que tuve con Ahn Jae Hyun y las someteré a la corte.

“Actualmente estoy trabajando solo sin ninguna ayuda de una agencia de gestión. Si las cosas iban a salir así, ¿por qué Ahn Jae Hyun me ayudó a unirme a la compañía solo 2 meses antes? Tengo mis preguntas.”

Más adelante Goo Hye Sun menciona a las conversaciones que fueron filtradas por Dispatch, que ocasionaron que se polarizara la opinión sobre ella.

“Éramos una pareja que había estado enviándose mensajes durante 2 años, pero solo escogieron algunos de los mensajes más sorprendentes y los pegaron todos juntos. La compañía que reportó los mensajes de texto a Dispatch fue HB Entertainment, la misma compañía en la que yo estaba. Solicito que HB Entertainment rescinda mi contrato con ellos lo antes posible ya que han violado los derechos personales de su actriz”.