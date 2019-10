Elton Jhon sobre su adicción a la cocaína: “Me hizo un monstruo violento”

La cocaína ha sido la peor enemiga del afamado artista británico Elton John, al punto que lo ha convertido en un ‘monstruo violento’. Así puntualiza un nuevo capítulo de ‘Me: Elton John’, el libro autobiográfico del autor de ‘Sacrifice’.

A presentarse el próximo martes 15 de octubre, el ejemplar narra el inexorable desbarrancamiento físico y mental que desencadenó el consumo de cocaína en Elton John.

La -nada- saludable ligazón entre el alcaloide y el cantante se remonta a 1974. “Me gustaba cómo me hacía sentir. Esa sacudida de confianza y euforia, la sensación de que de repente podía abrirme, de que no me sentía tímido o intimidado, de que podía hablar con cualquiera”, reza un acápite de la autobiografía de Elton John.

“El apetito por la droga era increíble”, admite antes de elucubrar: “dado que yo era una estrella de rock que pasaba mucho tiempo en Los Ángeles de los años 70, esta no era una hazaña insignificante”.

La obra de Elton John también está poblada de reveladoras anécdotas. Entre ellas destaca una que el portento de la música como desventurada, y que tuvo lugar en el festival de Cannes en junio de 1983, cuando su asistente personal lo despertó con una terrible resaca. “Me sentía peor que después de la fiesta de fin de año de Ringo Starr en 1974, que comenzó a las ocho de la noche y terminó alrededor de las tres y media de la tarde del día siguiente”, revela.

Adolorido y confundido, fue acompañado por su asistente a su cuarto de hotel, pero halló una “escena de total devastación”: No había ni un solo mueble intacto, a excepción de la cama. Posteriormente arguye cómo la noche anterior, antes de una grabación para el hit ‘I’m Still Standing’, encontró a Duran Duran en el lobby del hotel para brindar antes de acudir al set. “Tomé ocho martinis de vodka y tomé un par de líneas de coca”, relata en ‘Me: Elton John’

Otro episodio desafortunado versa sobre una ojeriza entre Elton John y Keith Richards. En 1975, durante un concierto de los Rolling Stones en Colorado, el exintegrante de la reconocida banda británica lo miró fijamente por quedarse más del tiempo pactado en el escenario como invitado especial. “Si no hubiera estado falopeado de la cabeza cuando los Rolling Stones aparecieron en Colorado y me pidieron que subiera al escenario con ellos, podría haber cantado ‘Honky Tonk Women’, saludar a la multitud y salir”, relata.

Elton Jhon

Cavilando sobre estos pasajes de su vida, Elton John concluye que el hecho por el que consumía cocaína iba más allá de una “sacudida de energía”. “Eso era pura mierda, por su puesto”, detalla. “Estaba lleno de energía, era curioso, tenía sentido del humor y sed de conocimiento, no necesitaba una droga para hablar con la gente” agrega el virtuoso cantante.

La visceral adicción a la cocaína le duró 16 años a Elton Jhon, y al final lamenta su falta de capacidad para ver que estaba hundido en un grave problema. Y puntualiza: “Ese era el problema, porque estaba tomando coca, ya no era un ser humano racional”. “Te vuelves irracional e irresponsable, obsesionado contigo mismo, una ley para ti mismo. Es una droga horrible”, sentencia.