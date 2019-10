Bella Thorne: el antes y después de la actriz que cumple 22 años

Bella Thorne se ha vuelto en una de las celebridades más mediáticas de los últimos años, no tanto por sus obvias dotes actorales, pero sí por sus declaraciones como por su deseo de incursionar en el cine para adultos. Hoy la ex chica Disney cumple 22 años y hacemos un repaso de su transformación a través de los años que se encuentra en el mundo del entretenimiento.

Bella Thorne nació un 8 de octubre de 1997 en la localidad de Pembroke Pines, Florida, en los Estados Unidos. Hija de Delancey Reinaldo Thorne de origen cubano y la estadounidense Tamara Backett quienes tuvieron tres hijos más en Remy, Dani y Kaili.

Bella Thorne en 2008

Sin embargo, la tragedia en la vida de Bella Thorne comenzaría a temprana edad en 2007, cuando la futura actriz tan solo contaba con 10 años, su padre falleció producto de un funesto accidente de tránsito.

Bella Thorne y sus inicios

Un año antes de la muerte de su padre, en 2006, Bella Thorne tuvo su debut en televisión cuando formó parte de uno de los cortos del programa del reconocido presentador Jimmy Kimmel. Ese mismo año, obtendría un papel en ‘Entourage’, producción original de HBO.

Bella Thorne en 2009

En 2007, apareció en ‘The O.C.’. De 2007 a 2008, Bella Thorne actuaría en Dirty Sexy Money; pero no sería hasta la serie ‘My Own Worst Enemy’ en el que consiguió su primer papel protagónico interpretando a Ruthy Spivey, en la cual también se encontró con actores como Christian Slater y Taylor Lautne, producción que la llevó a ganar su primer ‘Young Artist Award’.

Bella Thorne en 2010

Tras pasar por otras series, en 2010 Bella Thorne aparecería en una de los episodios de la serie de Disney ‘Wizard Of Waverly Place’ que en ese entonces era protagonizada por Selena Gómez junto a Jake T. Austin y David Henrie.

Bella Thorne en 2012

Belle Thorne se consolida en Hollywood

Esta pequeña aparición en una serie de Disney produjo que le dieran su propio programa, ‘Shake It Up!’ donde interpretó a la adolescente Cece Jones. El éxito de este show fue tal que, incluso, tuvo su propia película en 2013. ‘Shake It Up: Made In Japan’. La serie se extendió solo por tres temporadas.

Bella Thorne en 2013

Culminado su paso por Disney, Bella Thorne tuvo apariciones en algunas de las series más reconocidas del momento como CSI, Red Band Society, K.C. Undercover, Scream y Famous In Love.

En ese mismo periodo también tuvo participación en el cine, específicamente en la cinta ‘Juntos y Revueltos’ con Adam Sandler y Drew Barrymore.

Bella Thorne en 2014

Entre sus películas más destacadas en Hollywood se cuentan: ‘El último baile’ y ‘A cielo abierto’ (2015); ‘Amytiville: el despertar’ (2017), ‘The babysitter’ (2017), ‘Nación asesina’ (2018), ‘Amor a medianoche’ (2018).

Bella Thorne en 2015

Bella Thorne, sus otras facetas artísticas

Sin embargo, Bella Thorne no solo se ha dedicado a la actuación, también se ha desarrollado en otros terrenos del arte: música y la literatura.

En 2014, Bella Thorne lanzó su primera producción sonora, el EP ‘Jersey’, el cual contó con cinco canciones. Incluso llegó a grabar el tema ‘Do Not Disturb’ al lado del reconocido DJ japonés Steve Aoki.

Bella Thorne en 2016

En el mundo de las letras, Bella Thorne se encargó de escribir su propia novela autobiográfica llamada ‘Autumn Falls’ en 2014, la misma que tuvo una secuela al año siguiente con el nombre de ‘Autumn’s Kiss’ y ‘Autumn’s Wish’ de 2016.

Bella Thorne en 2017

En 2019, la actriz editaría su poemario titulado ‘The Life OF A Wannabe Mogul: A Mental Disarray’ el cual tiene como temática principal cómo la ex chica Disney afronta sus problemas personales.

Bella Thorne incursiona en el cine para adultos

Este año, Bella Thorne reveló que dejaría por un breve tiempo la actuación para incursionar en el cine para adultos, específicamente como directora, siendo ‘Her & Him’ su primer film dentro de la industria pornográfica.

Bella Thorne en 2018

La noticia impactó a todos e, inclusive, ha trascendido que Pornhub la daría un galardón con el ‘Premio Visión’ tras un ominoso debut con ‘Her & Him’ en la segunda edición de los Premios Pornhub que se llevarán a cabo el próximo 11 de octubre.